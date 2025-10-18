사진=MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 절친 김충재와의 재회를 공개했다.지난 17일 방송된 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에는 리정, 임우일, 전현무, 키, 박나래, 코드 쿤스트, 기안84가 출연했다. 이날 방송에서 기안84는 그림 작업 중 스트레스를 풀기 위해 김충재를 찾아갔다.기안84는 "그림 그리다 스트레스받으니까 자연스럽게 보고 싶더라. 충재는 안광이 맑지 않냐"라며 "답은 안 나오는데 얘기하면 들어준다. 고개를 끄덕여준다"라고 말했다. 이어 "그래서 스트레스를 받으면 충재를 만난다. 이 얼굴 보면 화가 풀린다"라고 덧붙였다.이에 박나래는 "스트레스받을 땐 예쁜 거 봐야 해"라며 공감했다. 8년 전 두 사람이 함께 출연했던 영상이 등장하자 전현무와 코드 쿤스트, 박나래는 "얼굴이 진짜 그대로다"라고 입을 모았다. 특히 박나래는 "여전히 멋있다"며 감탄했고, "얼굴 뭐 했나?"라고 농담을 던졌다. 그러자 기안84는 "쟤는 로션도 안 발라. 충재도 풀코스 세 번 뛰면 까매질 거다"라며 웃음을 자아냈다.기안84와 김충재는 기안84의 전시회 이후 약 1년 반 만에 만난 것으로 알려졌다. 이날 기안84는 김충재의 작업실을 찾아 작품을 구경했다. 가마가 설치된 화실 내부에는 기안84의 흉상이 자리해 있어 모두를 놀라게 했다. 이를 본 전현무는 "병마용 중에 저 표정 있다"며 폭소했다.김충재는 "작업은 잘 되고 있냐"는 질문에 "아주 잘 되는 건 아니지만 계속할 수 있다는 게 감사하다"라고 답했다. 기안84는 "말하는 것도 멋있게 한다"며 감탄했고, 코드 쿤스트는 "실제로 잘생긴 사람들은 덜 꼬여 있다더라"라고 말했다. 이에 박나래는 "그렇지. 사람들이 다 잘해주잖아. 불합리한 걸 당해봤겠어?"라고 덧붙이며 웃었다.이후 리정은 두 사람의 나이 차이를 물었다. 기안84가 "얼마 날 것 같냐"고 묻자 리정은 "한 7살?"이라고 대답했다. 기안84는 "짜증 나 진짜. 내가 봐도 그 정도 차이 나 보이긴 하는데, 원래 두 살밖에 차이 안 난다"며 웃었다. 리정은 당황한 듯 비명을 지르며 "너무 죄송해요. 어떡해"라며 화해의 악수를 건넸지만, 기안84는 "악수를 왜 해"라며 손사래를 쳤다. 리정은 "원래 5살이라고 하려다 웃기려고 했다"며 황급히 해명했다.박나래와 전현무가 "미대 오빠의 정석"이라고 하자 기안84는 "그런 얘기가 있더라. 누가 미대 가면 충재 씨 같은 사람 있냐고 물어보니까 기안1부터 기안84까지 있다고 하더라"고 너스레를 떨어 웃음을 더했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr