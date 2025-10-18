사진 = KBS 2TV '1박 2일 시즌4' 제공

KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4' 멤버들이 악천후 속 한강다리 밑에서 파격적인 취침에 도전한다.19일 방송되는 '1박 2일 시즌4'에서는 서울 한복판에서 펼쳐지는 '일박 리본 트립 in 서울' 마지막 이야기가 공개된다.이날 멤버들은 서울 곳곳을 누비며 강행군 같은 일정을 마친 뒤, 제작진의 안내에 따라 취침 장소로 이동했다. 그러나 도착한 곳은 다름 아닌 한강다리 한복판이었다. 호우주의보가 발령된 상황에서 거센 비바람이 몰아치자 멤버들은 "설마 여기서 자는 거 아니겠지?", "이건 진짜 말도 안 돼"라며 혼란에 빠졌다.예상치 못한 전개에 당황한 멤버들은 반신반의한 채 제작진을 따라 이동했고, 그들이 도착한 곳은 한강다리 밑이었다. 시야 확보조차 어려운 폭우 속에서 멤버들이 어떤 방식으로 취침을 이어갔을지 궁금증이 쏠린다.한편 이날 방송에서는 '1박 2일' 팀의 새로운 여정도 예고된다. 촬영 이틀 전, 메인 PD는 멤버들에게 영상 통화를 걸어 "행운에 당첨될 단 두 명만 전날부터 특별한 여행을 하게 될 것"이라고 알렸다. 복불복으로 선정된 두 명의 멤버는 기존 일정보다 하루 더 긴 '2박 3일' 녹화를 진행하게 된다.제작진의 갑작스러운 통보를 받은 멤버 딘딘은 "프로그램명이랑 너무 다르지 않냐. 이러면 '2박 3일'이잖아"라며 불만을 드러냈고, 다른 멤버들 역시 당황한 반응을 보였다. 과연 특별한 여행의 주인공 두 명은 누구일지, 그들이 향하는 목적지는 어디일지 관심이 모인다.'일박 리본 트립 in 서울'의 마지막 이야기와 '2박 3일' 여행의 주인공은 19일 저녁 6시 10분 방송되는 '1박 2일 시즌4'에서 확인할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr