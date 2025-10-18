사진=유빈 유튜브

소녀시대 출신 서현이 근황을 전했다.18일 유튜브 채널 '유빈의 스포뚜라이뚜'에는 배우 서현이 출연했다.이날 유빈은 유투브 채널 오픈과 함께 서현 섭외를 시작했다고 밝혔다. 서현은 "진작 나왔어야 했다"면서 "방송, 시상식 빼고 같이한 게 별로 없었다. 단둘이 하는 건 데뷔 19년 만에 처음"이라며 남다른 감회를 드러냈다.두 사람은 2세대 걸그룹 대표인 소녀시대와 원더걸스의 친분에 대해서도 이야기했다. 유빈은 "데뷔 전에 소녀시대에서 서현 팬이었다. 라디오에서도 얘기했다. 열심히 하는 막내, 바르게 살려고 하는 걸 응원하고 싶었다"고 털어놨다.특히 유빈은 과거 시상식에서 혼자 있는 유빈을 챙겨준 서현에게 "그때 외로웠는데 챙겨줘서 고마웠다. 예쁜데 마음씨도 곱구나 싶었다"고 감사를 전했다.서현은 "맨날 대기실에서 원더걸스 노래, 안무를 했다"면서 "사실 친해지고 싶었지만, 너무 바빴고 대기실도 따로 썼다. 마주칠 확률이 거의 없었다"고 아쉬움을 드러냈다. 유빈은 "회사에서 피해서 컴백했잖아. 상도덕인가"라는 솔직함으로 웃음을 자아냈다.2세대 걸그룹 라이벌로 손꼽혔던 만큼 두 사람은 "뭔가 친해지면 안 될 것 같은 분위기였는데, 나이대도 비슷하고 공감대 잘 형성되니까"라며 뒤늦은 친분과 추억에 만족감을 드러냈다. 브런치와 테니스 등을 통해 유빈과 친해진 서현은 "인연은 억지로 되는 것 아닌 것 같다"고 표현했다.연말 시상식에서 소녀시대와 원더걸스는 각각 'Tell me' 'Kissing you' 노래 바꾸기 무대를 꾸민 적 있다. 유빈은 "우리는 복고였는데, 소시는 예쁘고 청순한 거 하니까 우리도 하고 싶었다"고 밝혔다. 반대로 서현은 "우리도 원더걸스의 예쁘고 화려한 거 하고 싶다고 했다. 소시는 단체 콘셉트, 원더걸스는 개인이 주목받는는 스타일로 팀 콘셉트가 완전 달랐다. SM이랑 JYP 완전 다르다고 느낀 게 우리는 군무 안무를 중시했는데, 원더걸스는 아니더라"고 회상했다.드라마 종료 후 휴식기를 보내고 있는 서현은 "요즘 취미활동을 많이 하고 있다"면서 "피아노를 하루에 2~3시간씩 친다. 원래 관절염 걸렸었다. 원래 내가 도 아니면 모 스타일이라"라고 고백했다. 연습실에 시계도 없다는 그는 "시간을 보면 숙제하는 것 같아서"라며 어릴 떄 배우던 바이올린도 배우고, 발레도 다시 도전하고 싶다고 전했다."지금 너무 행복하다"고 밝힌 서현은 "진짜 마음 편하게 쉰 게 오랜만이다. 일단은 내 삶에 집중을 하고, 좋은 대본 있으면 고민해서 (작품을) 시작하지 않을까 싶다"고 앞으로의 계획을 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr