아시아 최대 K팝 축제 'ATA 페스티벌 2025'에 참여한 총 20팀의 아티스트가 촬영한 네 컷 사진이 공개된 가운데, 사진을 향한 K팝 팬들의 관심이 뜨겁다.ATA 페스티벌 사무국은 지난 16일 오후 6시 공식 SNS를 통해 지난달 서울 난지한강공원에서 열린 올해 ATA 페스티벌 라인업 20개 팀의 네 컷 사진을 게재했다. 첫 번째 게시글에는 김준수, 잔나비, 페퍼톤스, 십센치 등 행사 첫날 무대에 오른 아티스트의 네 컷 사진이 업로드됐다.이어진 다음 게시글에선 김재중, 더보이즈, 투어스, 하성운 등 행사 둘째 날 출연진들의 모습이 담긴 사진이 공개됐다. 가수 김재중을 비롯한 아티스트들도 자기 SNS를 통해 네 컷 사진을 공유해 큰 관심을 받았다.공개한 지 이틀이 지난 18일에도 K팝 팬들은 ATA 공식 SNS에 게재된 두 게시글에 열띤 반응을 보이고 있다. 이들은 "멋지다. 구름 배경이랑 너무 잘 어울려, "진짜 잘생기고 예쁘다", "ATA페스티벌 정말 좋았어요", "하 왜 이렇게 설레냐"라는 등 댓글을 달았다. '무딧'(MUDIT) 포토 부스가 제공하는 사진 프레임과 출연 아티스트의 아름다운 미모를 칭찬한 것이다.이날 공개된 네 컷 사진은 행사 당일 아티스트들이 무대 직전 현장에 있는 무딧 부스에서 직접 촬영한 사진이다. 공연을 앞둔 아티스트들의 떨리는 설렘과 함께, 무대 아래에서만 볼 수 있는 장난기 가득한 모습도 담겼다. 특히 듀오 아티스트와 K팝 아이들 그룹은 멤버들끼리 케미도 엿볼 수 있어 보는 즐거움을 더했다.네 컷 사진에 담긴 아티스트들의 모습은 더욱 몽환적인 분위기를 풍긴다. 무딧의 사진 부스에선 일반적인 포토 부스와는 달리, 미디어 아트 기반으로 한 배경과 프레임으로 색다른 경험을 제공하기 때문이다. 무딧은 나아가, 행사 메인 포스터와 콘셉트에 맞춘 프리미엄 미디어아트 배경을 부스에 적용했다. 이 콘셉트로 많은 아티스트와 관객의 이목을 사로잡았다.무딧은 이번 ATA 페스티벌 참여를 계기로, 브랜드 협업, 시즌성 행사, 콘셉트별 배경 제공 등 다양한 확장 전략을 본격적으로 할 예정이다. 창업 모집과 제휴 사업 확대 또한 적극 추진한다.올해 처음으로 열려 성공적으로 관객을 만난 'ATA 페스티벌 2025'는 다채로운 라인업으로 K팝 팬의 큰 호응을 이끌어냈다. 남녀노소 즐길 수 있는 이벤트와 F&B 등도 선보여 '육각형 페스티벌'이라는 평가를 받았다. 주최 측은 이 열기를 이어가기 위해 내년 ATA 페스티벌의 아티스트 라인업 준비를 벌써 시작했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr