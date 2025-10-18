사진제공 = KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

9살 연상 남성과 결혼한 손연재가 둘째 계획을 공개했다.지난 17일 밤 8시 30분 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 체조요정 손연재와 순정셰프 김강우의 사랑 가득한 요리 일상이 공개됐다.이날 방송에서 손연재는 남편과의 첫 만남부터 결혼스토리까지 털어놨으며 둘째 계획도 공개했다. 김강우는 방송 최초로 동갑내기 아내와 동반 출연한 가운데 "대박"이라는 감탄이 절로 나오는 '필요 없는 레시피 3종'을 선보여 화제를 모았다.손연재는 리듬체조 대중화를 위해 6년째 운영 중인 리듬체조 스튜디오로 절친들을 초대했다. 첫 메뉴 평가를 앞두고 친구들에게 솔직한 맛 평가를 받아보고자 한 것. 친구들은 몰라보게 업그레이드된 손연재의 요리 실력에 놀라며 엄지를 번쩍 세웠다. 특히 어른은 물론 아이들도 맛있게 먹을 수 있는 손연재의 청양바싹불고기에 대한 극찬이 쏟아졌다.맛있는 음식과 함께 절친 토크도 이어졌다. 이날 모인 친구들 중에는 손연재와 남편을 소개해 준 은인도 있었다. 주선자의 적극적인 권유로 만난 손연재와 남편은 1년 여의 연애 끝에 결혼에 골인, 사랑스러운 아들 준연이를 품에 안았다. 친구들은 처음 손연재의 결혼 소식을 들었을 때 깜짝 놀랐다고. 손연재는 "첫 만남부터 결혼할 것 같다는 생각이 들었다"라고 회상했다.결혼과 출산은 체조요정 손연재의 삶에 많은 변화를 불러왔다. 손연재는 "원래 한식을 안 먹었다"며 "결혼하고 남편이 삼시 세끼 한식을 먹어서 같이 먹게 됐는데 식성이 변했다"고 말했다. 또 "아이를 낳고 스스로 성숙해진 느낌이 든다"라며 조심스럽게 둘째 계획도 공개했다. 손연재는 "내가 외동인데 외동은 안 된다"라며 "딸이면 진짜 좋아서 울 것 같다"라고 해 눈길을 끌었다.또 손연재는 "결혼하고 훨씬 재미있고 새로운 느낌이다"라며 미혼인 친구에게 "결혼을 하면 '가족이 됐으니까 이 사람과 어떻게 더 잘 살지?'라는 고민만 하면 된다"라고 장점인 듯 아닌 듯 미묘한 말을 남겨 웃음을 자아냈다. 또 육아 참여도가 낮은 다른 남편들과 달리 손연재는 남편이 완벽주의에 가까운데 육아에 너무 적극적으로 참여해 초반에 조금 힘들었다는 의외의 고충을 털어놓기도. 손연재는 "이제는 서로 맞춰가며 재미있게 하고 있다"라고 급 마무리를 지어 웃음을 줬다.손연재의 둘째 계획 공개에 '편스토랑' 식구들도 응원을 아끼지 않았다. 특히 '편스토랑'은 MC 붐 지배인은 물론 이정현, 한지혜 등을 통해 입증된 '임신 명당'이다. 결혼, 출산, 육아, 둘째 계획까지 솔직하게 털어놓은 초보 편셰프 손연재가 과연 첫 메뉴 평가에 어떤 요리를 선보일지 주목된다.한편 김강우는 직접 맛집 주방들까지 찾는 등 발품을 팔아가며 노력하고 연구한 끝에 완성된 '필요 없는 레시피' 3종을 선보였다. 여기서 '필요 없다'는 말은 복잡한 과정, 많은 재료 등이 필요 없다는 뜻으로 '재울 필요 없는 15분 불고기', '복잡한 과정과 감자가 필요 없는 무도리탕', '반죽이 필요 없는 치킨'이었다. 김강우는 요리마다 전분을 적재적소에 활용해 맛과 효율성을 다 잡았다.그야말로 신박한 레시피가 쏟아진 가운데 눈길을 끈 것은 김강우가 요리 중 등장한 아내 '무영씨'였다. 한식조리기능사 자격증 보유자라는 김강우의 아내는 남편의 요리 과정을 지켜보며 티격태격해 웃음을 줬다. 김강우는 아내가 등장하자마자 말투까지 바뀌며 '애교 강우'로 변신해 놀라움을 자아냈다. 티격태격과 달달함을 넘나드는 동갑내기 부부의 모습이 훈훈함을 안겼다.무엇보다 김강우가 아내와 함께 여행 다니는 것이 버킷리스트라며 "당신이 살 뺄 데가 어디 있나 건강하게 오래 같이 살자고 운동하자는 것"이라고 해 감동을 줬다. 또 모든 것을 함께 헤쳐 나가는 것이 부부라며 "동지애가 아니다"며 "사랑해서 아내와 사는 것"이라는 로맨틱한 명언(?)도 남겼다.손연재와 김강우가 요리에 가족에 대한 사랑을 가득 담았다. 스타들의 일상 속 반전 매력과 진솔한 이야기까지 들을 수 있는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 매주 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr