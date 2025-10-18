사진 = 황신혜 인스타그램

사진 = 황신혜 인스타그램

배우 황신혜가 나이가 안 믿기는 스타일을 뽐내며 근황을 전했다.황신혜는 최근 자신의 인스타그램에 "햇살이 아직도 따뜻해"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서 황신혜는 도시의 거리와 철제 셔터 앞에서 포즈를 취하며 남다른 아우라를 뽐냈다. 황신혜는 풍성한 러플 디테일이 돋보이는 화이트 펀칭 셔츠를 입고 안에 흰색 민소매 티셔츠를 레이어드했다. 여기에 딥 그린 컬러의 코듀로이 팬츠를 매치해 세련된 캐주얼 룩을 완성했다.특히 목에는 초커를 포함해 여러 겹의 볼드한 진주 목걸이를 과감하게 레이어드해 힙하고 트렌디한 포인트를 주었다. 롱 블랙 헤어와 오버사이즈 선글라스, 그리고 큰 녹색 토트백까지 더해져 품격 있는 패셔니스타의 면모를 보여준다. 밝은 미소와 당당한 포즈에서 느껴지는 황신혜 특유의 여유로움이 매력적이다.이를 본 팬들은 "언니 진짜 젤 예쁘고 젤 멋지고" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "이언닌 늙는게 아깝겠다" "스타일 미쳤다" "동안 미모의 대명사" "우아함이 살아있어요" "항상 빛나세요" "여전히 너무 아름답습니다" "품격이 다르네요" "진짜 세월을 거스르는 미모" 등의 댓글을 남겼다. 황신혜는 여전히 독보적인 미모와 스타일로 많은 사랑을 받고 있으며 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.한편 1963년생으로 올해 62세인 황신혜는 탄탄한 복근과 166cm, 48kg의 균형 잡힌 몸매를 유지한 미녀 배우로 유명하다. 또 황신혜는 배우이자 모델과 화가로 활동 중인 딸 이진과 함께 패션과 예술 영역에서 활발한 행보를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr