'38세 돌싱' 안재현, 상견례 했다…10살 연하 女유튜버 눈길 "살 찌더라" ('어튈라')

'돌싱' 배우 안재현(38)이 상견례 자리에서 만난 10살 연하 유튜버 쯔양에게 부러운 눈길을 보낸다.ENA, NXT, 코미디TV 공동 제작 예능 ‘어디로 튈지 몰라(이하 ‘어튈라’)는 짜여진 리스트도, 사진 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 맛집을 찾아가는 노(No) 섭외 인생 맛집 릴레이 예능이다. ‘맛튀즈’ 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 예측불가 신선한 케미스트리는 물론 매회 맛집 사장님의 추천에 따라 전국 팔도를 누비는 즉흥 맛집 릴레이 콘셉트로 주목받고 있다.이런 가운데 ‘어튈라’ 측이 ‘맛튀즈’ 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 비하인드 토크를 담은 영상을 공개해 관심을 높인다. 공개된 영상은 ‘맛튀즈’의 풋풋했던 첫 상견례 현장으로 시작돼 눈길을 끈다. 이중 안재현이 뜻밖의 노력형 예능인 면모를 고백해 관심을 높인다. 무려 예능 촬영을 위해 먹는 연습까지 감행했다는 사실.안재현은 “‘어튈라’ 촬영 들어간다고 많이 먹으면서 먹는 양을 키우려고 했다. 근데 살만 찌더라”며 부러운 눈길로 10살 연하의 쯔양을 바라본다. 그러나 쯔양은 태생부터 다른 먹예능계 천재. 쯔양이 “저는 혼자 여행 가면 기본적으로 식당 9-10 곳은 간다”라고 태연하게 답하자, 김대호와 안재현은 “보법이 다르네”라며 체급 차이를 인정한다.‘인간계 3인방’ 김대호, 안재현, 조나단이 쯔양의 천상계 주문 스케일에 압도된 모습까지 이어져 웃음보를 자극한다. 쯔양이 강원도 춘천 막국수집의 1번 메뉴부터 끝까지 모든 요리를 주문해버린 것. 김대호는 빽빽하게 체크된 주문서를 훑어보더니 “이렇게까지 낙서 된 주문서는 처음”이라며 입을 다물지 못한다. 이때 안재현이 “딱 하나가 빠졌는데, 그마저도 어린이 국수”라며 감탄하자, 조나단은 “그 정도는 자존심상 빼준 거다”라며 쯔양의 주문 기준에 공감해 폭소를 유발한다.‘어디로 튈지 몰라’는 매주 일요일 오후 7시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr