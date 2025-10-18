사진=MBC '놀면 뭐하니?'

'놀면 뭐하니' 유재석이 홧김에 부부 사생활을 오픈했다.18일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)' 편으로 꾸며져 새 후보로 파이터 최홍만, 방송인 광희가 출연했다.이날 최홍만은 5년째 제주 생활 중임을 밝히며 아침부터 저녁까지 운동하는 근황을 전했다. "썸타는 분이 있다더라"는 제보를 언급하자 최홍만은 "나도 남자다. 결혼도 안 했고"라며 썸타는 중이라고 인정했다.최홍만은 "썸탄지 3개월 정도 됐다. 같이 운동을 하거나, 쉴 때 만난다. 자주 보지는 못 한다"고 고백했다. 주우재, 하하 등이 연애 스토리를 파고들자 유재석은 "왜 이렇게 사생활을 궁금해하냐"고 일침을 가했다.하하는 "난 솔직히 재석이 형도 궁금하다. 형이 키스할 때 안경 벗고 하는지, 쓰고 하는지"라고 돌직구 질문을 던졌다. 유재석은 "쓰고 한다"며 홧김에 아내 나경은과의 사생활을 공개해 웃음을 안겼다.'인사모' 제안을 받은 최홍만은 또 다른 후보자인 한상진, 허경환의 이름을 듣고 납득했다. 그러면서 "나도 애매하다. 활동할 때는 팬들이 오다가, 활동 안 하면 사라진다"며 연예인 인기에 대해 토로했다.유재석은 "연예인들 다 똑같다. 나도 1년이 뭐냐, 두 달 쉬면 사라질 것"이라고 말했다. 이에 주우재, 이이경은 "형은 다르다. 유재석 제외하고 다 일시적인 사람들"이라고 선을 그었다.하하는 "형이 멈추면 나는 어떻게 하냐. 드.소.송 아이돌 어떻게 하냐. 멈추지 말고 일해달라"고 강조했다. 유재석는 "너는 좀 걱정"이라며 공감해 웃음을 자아냈다.한편, '인사모' 새 후보로 광희도 등장했다. 반갑게 인사한 유재석은 "왠지 모르게 인위적으로 바뀐 것 같다"며 추가 성형 여부를 조심스럽게 물었다. 광희는 "원래 인위적이었다. 더 한 거 없다. 요즘 잘생겨졌다고, 성형설로 난리"라고 답해 웃음을 안겼다."옛날엔 자연스러웠냐"는 광희의 질문에 유재석은 "그래도 예전엔 자연스러움이 있었는데"라고 솔직한 생각을 드러냈고, 하하는 "지금은 약간 조립한 것 같은 느낌"이라고 덧붙여 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr