'13kg 감량' 라미란, 뉴욕 뷰티숍 CEO 됐다…박민영·차홍, 직원으로 '스카웃' ('퍼펙트글로우')

라미란 / 사진=텐아시아DB

최근 13kg를 감량한 배우 라미란이 뉴욕 뷰티샵 대표로 활약한다.tvN 새 예능 '퍼펙트 글로우'의 하이라이트 영상이 공개됐다. 전 세계에 K-뷰티의 매력을 전파할 'K-뷰티 마스터' 라미란, 박민영, 주종혁, 차홍, 레오제이, 포니의 뉴욕 맨해튼 정복기에 기대감이 모인다.오는 11월 8일 첫 방송되는 ‘퍼펙트 글로우’는 대표 라미란, 실장 박민영을 필두로 대한민국 최고의 헤어·메이크업 전문가가 뉴욕 맨해튼에 한국식 뷰티숍 '단장(DANJANG)'을 열고 현지에서 직접 K-뷰티의 진면목을 선보이는 ‘K-뷰티 뉴욕 정복기’다.이런 가운데 '퍼펙트 글로우' 측이 12분 하이라이트를 공개했다. 공개된 영상은 K-뷰티를 알리기 위해 뉴욕에 상륙, 맨해튼 36번가에 한국식 뷰티숍을 꾸린 K-뷰티 마스터들의 위풍당당한 자태로 시작된다.아시아인 최초 로레알 프로페셔널 아티스트에 선정된 헤어 디자이너 차홍, 온-오프라인을 모두 장악한 MZ대표 뷰티 크리에이터 레오제이, 유튜브 메이크업 분야 구독자수 1위에 빛나는 월클 메이크업 아티스트 포니의 존재감이 독보적이다. 이와 함께 내공이 다른 리더십을 자랑하는 '대표' 라미란부터 오랜 배우 생활을 통해 남다른 뷰티 감각을 보유한 '상담실장' 박민영, 다재다능하고 센스까지 겸비한 유학파, '어시스턴트 매니저' 주종혁까지 '단장'을 운영할 크루들의 가세도 흥미롭다.이와 함께 흡사 '교수님들의 조별 과제'를 연상시키는 '단장즈'의 완벽한 팀플레이가 방송에 대한 기대감을 높인다. 라미란은 한국적 색채가 가득한 의상을 다채롭게 선보이며 '단장'에 찾아온 손님들을 제일 먼저 맞이하고, 궂은일까지 도맡으며 손님의 만족도를 100%로 끌어올린다. 박민영은 유창한 영어실력은 물론, 배우 생활에서 터득한 뷰티 꿀팁이 아낌없이 담긴 완벽한 상담으로 손님들을 사로잡는다. 완벽한 비주얼로 뉴요커들의 관심을 한 몸에 받기도 한다. "당신의 비주얼은 마치 AI처럼 완벽하다"라는 손님의 칭찬에 몸 둘 바를 몰라 하는 모습이 이목을 끈다.'단장'의 사랑둥이 막내 레오제이는 독보적인 텐션으로 뷰티숍에 활기를 불어넣는다. 본업에 임할 때는 프로페셔널한 집중력을 잃지 않는 모습으로 흐뭇한 미소를 자아낸다. 포니는 손님이 직접 인증한 글로벌 스타답게, 한 끗 차이를 보여주는 포인트 메이크업을 선보인다. 뷰티 고민을 토로하는 손님에겐 "절대 걱정하지 마세요"라고 쿨하게 다독이는 포니에게서 멋쁨이 폭발한다. 단장에서만 볼 수 있는 포니와 레오제이의 합동 메이크업도 기대를 한껏 높인다.차홍과 주종혁은 '헤어존'을 든든히 지키고 있다. 차홍은 한국어, 바디랭귀지, 영어까지 총동원해 손님들에게 칭찬을 건네는 '칭찬요정'의 모습으로 보는 이의 마음까지 무장해제 시킨다. '단장'을 위해 샴푸를 배운 '샴푸가이' 주종혁은 초보라고는 믿기 힘든 야무진 실력과 남다른 센스를 뽐낸다. 이에 차홍은 "미용을 한다고 했으면 스카우트를 했을 것"이라며 그를 최고의 애제자로 낙점한다고. 차홍과 주종혁이 보여줄 '척하면 척' 하는 환상적인 호흡은 헤어존의 활약을 기대하게 한다.'단장'에 꽃길만 예고된 것은 아니다. 뜻하지 않은 사건 사고들도 줄을 잇는 것. 특히 촉박한 시간과의 사투 속에서 포니는 "이건 카오스야!"라고 외쳐 '단장'에서 쏟아질 버라이어티한 이야기들에 궁금증을 높인다.하이라이트 영상 말미에는 '단장'을 방문한 손님들의 솔직한 후기가 담겨 있어 흥미를 돋운다. '단장'에서 ‘코리아 글로우 업(KOREA GLOW UP)’의 정수를 접한 손님들은 "새로 태어난 느낌이다", "이런 감정을 느껴본 적이 없다", "자기 자신을 좋아하지 않으면 아무리 화장을 하고, 옷을 차려입어도 내면의 불안은 남는다. K-뷰티에 끌리는 이유는 내면의 아름다움을 이끌어내기 때문이다" 등 솔직한 후기들을 전하고, K-뷰티 마스터들 역시 손님들의 사연에 가슴 깊이 공감하며 눈시울을 붉혀 뭉클한 여운을 자아낸다.'퍼펙트 글로우'는 오는 11월 8일 오후 10시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr