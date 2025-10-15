사진=가수 겸 배우 수지 인스타그램 캡처

가수 겸 배우 수지가 넷플릭스 오리지널 드라마 '다 이루어질지니' 촬영 비하인드를 공개했다.수지는 지난 14일 자신의 인스타그램을 통해 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 수지는 분홍색 퍼 소재의 미니 원피스를 착용한 채 카메라를 응시하고 있다.날씬한 실루엣과 함께 곧은 각선미를 강조한 그의 자태는 '뼈말라'라는 별명이 무색할 정도로 시선을 사로잡는다. 퍼 소재의 볼륨감과 밝은 컬러가 어우러져 고급스러우면서도 발랄한 분위기를 연출했으며, 촬영 중임에도 자연스러운 포즈로 카리스마를 드러냈다.다른 사진에서는 일상복을 입고 셀카를 찍는 수지의 모습이 담겼다. 비현실적으로 얇은 허리가 감탄을 자아냈다.사진을 본 네티즌들은 "왜 이렇게 예쁨?", "어떻게 저런 옷도 소화가 되는지 대단하다", "자연스럽게 빛나는 미모가 압도적이다" 등 다양한 반응을 보이며 감탄을 전했다.한편, 수지가 출연한 넷플릭스 오리지널 드라마 '다 이루어질지니'는 지난 3일 공개됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr