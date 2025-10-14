[종합] '불법도박' 이수근, 결국 입 열었다…"탁재훈과 큰 싸움날까봐, 할 이야기 많아" ('짠한형')

사진=텐아시아DB

가수 은지원이 이수근의 과거 불법 도박 논란을 언급했다.지난 13일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 이수근, 은지원이 게스트로 출연했다.이날 신동엽은 "강호동과 이수근은 술 절제를 잘 하더라. 딱 먹고 바로 귀가했다"고 말했다. 이에 은지원은 "형이 절제를 한다고? 술만 절제를 하나보다. 베팅은 절제를 잘 못하잖아"라고 저격했다.이수근은 "내가 탁재훈한테 할 얘기가 많다. 내가 (탁재훈 유튜브에) 나갔다 왔어야 했는데 너무 싸움 날까 봐 얘기를 못 했다"고 밝혔다. 이어 "저 앞에 당구장 이름이 '토토 당구장'이다. 근데 우리는 그거랑 다르다. 내가 할 얘기가 되게 많다. 재훈이 형이랑 속 시원하게 한 번 이야기 해야겠다"고 말했다.이수근은 함께 2013년 불법 스포츠토토 사이트에서 수억 원 대 도박을 한 혐의로 징역 6월 집행유예 1년을 선고받았다. 당시 탁재훈과 토니안도 함께 도박을 벌여 물의를 빚었다. 그는 자숙 기간을 가진 뒤 2015년 '아는 형님'으로 복귀했다.신동엽은 당시를 회상하며 "내가 전화해서 뭐라 했다. 다른 사람한테 피해를 주지 않았다 해도 법 테두리 내에서 즐기고 해야 했는데 잘못된 거다. TV로 봤는데 기자분들 앞에서 이수근이 '죄송합니다'라며 90도로 숙이더라. 탁재훈은 계속 뻣뻣하게 있었다"고 말했다.이수근은 "10년 지났어도 잘못한 부분은 늘 반성하면서 성실하게 살아가고 웃음 드리려고 한다"며 "뒷 이야기로 재훈이 형이 전화 와서 '적당히 해야지, 형은 뭐가 되냐'고 하더라. 그 얘기 끝나고 최종 선고 날 재훈이 형이 매니저 5명 데리고 조문하듯이 90도로 인사했다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr