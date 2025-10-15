이장우, 조혜원 청첩장 일부

결혼을 앞둔 배우 이장우와 조혜원의 청첩장이 공개됐다. 선남선녀 신랑, 신부의 모습과 정중한 초대의 글이 담겼다.15일 텐아시아는 이장우, 조혜원의 청첩장을 단독 입수했다. 두 사람의 청첩장에는 '서로가 마주보며 다져온 사랑을 이제 함께 한 곳을 바라보며 걸어갈 수 있는 큰 사랑으로 키우고자 합니다. 저희 두 사람이 사랑의 이름으로 지켜나갈 수 있게 앞날을 축복해 주시면 감사하겠습니다'라는 초대 글이 적혀있다.추가로 하단에는 '축하의 마음으로 참석해 주실 모든 분을 정중히 모시고자 하오니, 참석 여부를 알려주시면 감사하겠습니다'라고 의사 전달하는 칸이 따로 마련돼 있다.청첩장과 함께 공개된 웨딩 화보 속 이장우와 조혜원은 선남선녀 비주얼을 자랑했다. 두 사람은 서로를 바라보며 사랑하는 눈빛을 담고 있다.이장우와 조혜원은 내달 23일 서울 송파구에 위치한 잠실 롯데호텔월드에서 결혼식을 올린다. 두 사람은 KBS2 '하나뿐인 내편'에서 호흡을 맞춘 뒤 실제 연인으로 발전했다. 2023년 6월 열애를 공식 인정한 이후로 7년 만에 결실을 맺게 됐다.한편, 이장우는 최근 유튜브 채널 '나래식'에서 "원래는 지난해 결혼식을 올릴 예정이었지만, ‘나 혼자 산다’의 팜유 활동으로 인해 1년 미뤘다"고 밝힌 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr