최근 임신설이 불거진 배우 민효린이 둘째 임신설을 간접 해명했다.민효린은 14일 자신의 인스타그램에 "안녕하세요 민효린이에요🤗 엄마로서 지내는 저의 모습도 많이 응원해 주세요🫶🏻 날씨가 많이 쌀쌀해졌어요. 모두 건강 유의하세요💕"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 민효린이 블랙 원피스를 착용한 채 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 특히 민효린은 해당 원피스를 입은 날, 몰라보게 살이 오른 채 한 사진작가의 결혼식에 참석했다가 둘째 임신설이 불거졌었다.민효린은 개그맨 조세호의 결혼식 당시에도 모공이 훤히 드러나는 피부와 살이 오른 턱선을 가리려는 듯 모든 사진에서 턱을 괴고 있었다. 다소 두꺼워진 팔뚝까지 보여줘 이때도 임신설에 불을 지폈었다.또 지난해 7월에는 꽃무늬를 치마를 입은 민효린의 아랫배가 다소 나와 보여 둘째를 임신한 것이 아니냐는 반응이 나오기도 했다. 그러나 소속사는 "옷이 접혀서 사진에 잘못 나온 것 같다"고 해명했다.한편 민효린은 2018년 뮤직비디오 촬영 중 만나 연인으로 발전한 태양과 백년가약을 맺었다. 결혼 3년 만인 2021년 득남해 슬하에 아들 한 명만 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr