최근 임신설이 불거진 배우 민효린이 둘째 임신설을 간접 해명했다.
민효린은 14일 자신의 인스타그램에 "안녕하세요 민효린이에요🤗 엄마로서 지내는 저의 모습도 많이 응원해 주세요🫶🏻 날씨가 많이 쌀쌀해졌어요. 모두 건강 유의하세요💕"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 민효린이 블랙 원피스를 착용한 채 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 특히 민효린은 해당 원피스를 입은 날, 몰라보게 살이 오른 채 한 사진작가의 결혼식에 참석했다가 둘째 임신설이 불거졌었다. 민효린은 개그맨 조세호의 결혼식 당시에도 모공이 훤히 드러나는 피부와 살이 오른 턱선을 가리려는 듯 모든 사진에서 턱을 괴고 있었다. 다소 두꺼워진 팔뚝까지 보여줘 이때도 임신설에 불을 지폈었다.
또 지난해 7월에는 꽃무늬를 치마를 입은 민효린의 아랫배가 다소 나와 보여 둘째를 임신한 것이 아니냐는 반응이 나오기도 했다. 그러나 소속사는 "옷이 접혀서 사진에 잘못 나온 것 같다"고 해명했다.
한편 민효린은 2018년 뮤직비디오 촬영 중 만나 연인으로 발전한 태양과 백년가약을 맺었다. 결혼 3년 만인 2021년 득남해 슬하에 아들 한 명만 두고 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
