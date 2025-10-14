‘요크 주립대’ 이경실 딸, 엄마랑 똑닮은 이목구비

개그우먼 이경실의 딸이자 배우인 손수아가 근황을 알렸다.14일 손수아는 자신의 계정에 “웃음건강베리베리임쁠턴트“라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 손수아는 집에서 과일을 먹으며 휴식을 취하고 있다.손수아는 2016년 SBS 슈퍼모델 선발대회를 통해 데뷔했다. 캐나다 노스 토론토 크리스천 스쿨을 졸업하고 요크 주립대에서 연극영화학을 전공했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr