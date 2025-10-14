정웅인, 매니저 잘못 만나 전 재산 사기 피해…"사채업자에 무릎 꿇어"('4인용식탁') [종합]

'4인용식탁' 정웅인이 매니저에게 사기 당한 경험을 회상했다.
13일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용식탁'은 정웅인 편으로, 장항준 감독, 배우 송선미 그리고 MC 박경림이 함께했다. 정웅인은 시트콤 '세 친구'로 크게 인기를 얻었지만, 이후 매니저에게 사기 피해를 입었다고. 그는 "매니저를 잘못 만나서 사기당했다"고 회상했다. 이어 "그때 일이 좀 있었다. 잘 돼서 수입차도 샀다. (돌아가신 아버지 생각에) 그거 타고 오면서 펑펑 울었다"며 "매니저가 (제 명의로) 그 차고 맡기고 대출까지 썼다"고 했다. 장항준 감독은 "거의 전 재산을 갖고 튄 것이다. 정웅인 씨 도장을 다 갖고 있으니까"라고 부연했다.
영화 '써클' 촬영 중에는 사채업자들에게 독촉 전화까지 받았다고. 정웅인은 "감독한테 잔금 좀 미리 입금해달라고 했다. 연기에 집중이 안 됐다"고 말했다. 이어 "집에는 압류 딱지까지 붙었다. 어머니가 난리가 났었다. 그래도 유명하다고 딱지를 뒤에 붙여주셨다"며 애써 미소를 지었다.
정웅인은 "마지막에 차 찾으러 사채업자를 찾아가서, 그런 사람들 앞에서 처음으로 무릎 꿇고 남은 빚을 탕감해달라고 사정했다"고 말했다. 그러면서도 "나는 금방 잊는다. 이런 걸로 인생이 어떻게 되겠나. 돈은 또 벌면 된다"며 긍정적인 면모를 드러냈다.
정웅인은 드라마 '너의 목소리가 들려'에서 악역으로 존재감을 드러냈다. 정웅인은 "그때는 촬영장에 앉아 있기만 해도 날 피하고, 엘리베이터 타면 무서워했다. 그렇게 몰입하시는 분들이 계시더라"고 전했다.
악역으로 배우로서 두각을 드러낼 수 있었던 정웅인은 "좋은 기회가 됐다. 악역은 주인공과 맞서는 인물이니까, 악역이 존재감이 없으면 극이 재미없다고 생각한다. 그래서 다른 악역을 보여주려고 무수히 노력 중"이라고 말했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
