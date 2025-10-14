정웅인, 매니저 잘못 만나 전 재산 사기 피해…"사채업자에 무릎 꿇어"('4인용식탁') [종합]

사진=텐아시아DB

사진=채널A '4인용식탁' 영상 캡처

'4인용식탁' 정웅인이 매니저에게 사기 당한 경험을 회상했다.13일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용식탁'은 정웅인 편으로, 장항준 감독, 배우 송선미 그리고 MC 박경림이 함께했다.정웅인은 시트콤 '세 친구'로 크게 인기를 얻었지만, 이후 매니저에게 사기 피해를 입었다고. 그는 "매니저를 잘못 만나서 사기당했다"고 회상했다. 이어 "그때 일이 좀 있었다. 잘 돼서 수입차도 샀다. (돌아가신 아버지 생각에) 그거 타고 오면서 펑펑 울었다"며 "매니저가 (제 명의로) 그 차고 맡기고 대출까지 썼다"고 했다. 장항준 감독은 "거의 전 재산을 갖고 튄 것이다. 정웅인 씨 도장을 다 갖고 있으니까"라고 부연했다.영화 '써클' 촬영 중에는 사채업자들에게 독촉 전화까지 받았다고. 정웅인은 "감독한테 잔금 좀 미리 입금해달라고 했다. 연기에 집중이 안 됐다"고 말했다. 이어 "집에는 압류 딱지까지 붙었다. 어머니가 난리가 났었다. 그래도 유명하다고 딱지를 뒤에 붙여주셨다"며 애써 미소를 지었다.정웅인은 "마지막에 차 찾으러 사채업자를 찾아가서, 그런 사람들 앞에서 처음으로 무릎 꿇고 남은 빚을 탕감해달라고 사정했다"고 말했다. 그러면서도 "나는 금방 잊는다. 이런 걸로 인생이 어떻게 되겠나. 돈은 또 벌면 된다"며 긍정적인 면모를 드러냈다.정웅인은 드라마 '너의 목소리가 들려'에서 악역으로 존재감을 드러냈다. 정웅인은 "그때는 촬영장에 앉아 있기만 해도 날 피하고, 엘리베이터 타면 무서워했다. 그렇게 몰입하시는 분들이 계시더라"고 전했다.악역으로 배우로서 두각을 드러낼 수 있었던 정웅인은 "좋은 기회가 됐다. 악역은 주인공과 맞서는 인물이니까, 악역이 존재감이 없으면 극이 재미없다고 생각한다. 그래서 다른 악역을 보여주려고 무수히 노력 중"이라고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr