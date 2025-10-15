사진제공=KBS

남지현과 문상민이 나라와 백성, 그리고 서로를 지킬 위험한 사랑을 시작한다.오는 2026년 1월 3일 오후 9시 20분 첫 방송되는 KBS2 새 토일 미니시리즈 ‘은애하는 도적님아’는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는 위험하고 위대한 로맨스를 담은 드라마다.맡은 작품마다 탄탄한 캐릭터 소화력으로 시청자들의 신뢰를 받아온 남지현과 탁월한 피지컬, 매력적인 목소리, 활력 넘치는 연기로 보는 이들을 사로잡아온 문상민이 각각 도적과 대군으로 만나 특별한 시너지를 예고하고 있다. 특히 두 배우 모두 사극으로 큰 사랑을 받았던 만큼 사극 불패 신화를 쓴 남지현과 문상민의 케미스트리에 관심이 집중된다.먼저 남지현은 극 중 ‘홍길동’이라는 별명을 가진 여인 홍은조 역을 맡았다. 양반인 아버지와 노비인 어머니 사이에서 태어난 홍은조는 가난한 병자들을 돕다가 얼떨결에 부자들의 곳간을 터는 의적까지 되어버린 인물. 수많은 풍문 속에 숨어 살아가던 중 자신을 잡으려는 대군과 영혼이 바뀌면서 홍은조의 인생도 예상치 못한 방향으로 흘러가게 된다. 하루아침에 다른 세상을 살게 된 홍은조의 좌충우돌 일상을 그려낼 남지현의 열연이 주목된다.홍은조를 잡으려는 도월대군 이열 역은 문상민이 연기한다. 출중한 외모와 훤칠한 자태, 타고난 품위까지 갖춘 이열은 대군이라는 신분에도 도성의 재밋거리를 찾아다니며 유유자적 살아가고 있다. 특히 탐정 수사를 즐겨 해 포청을 드나들며 각종 사건을 해결하다가 우연히 만난 수상한 여인과 엮이면서 새로운 세계를 마주하게 된다. 과연 이열이 낯선 환경에서 잘 적응할 수 있을지, 문상민이 만들어갈 이열의 이야기가 궁금해진다.‘은애하는 도적님아’는 도적 홍은조와 이를 잡으려는 대군 이열이 우연한 계기로 영혼이 뒤바뀌면서 마음을 나누는 과정을 담아낸다. 상대의 눈으로 세상을 바라보고 각자 처한 현실을 이해하며 결국에는 서로를 은애하게 될 홍은조와 이열의 로맨스가 기대를 모은다.같은 하늘 아래 다른 꿈을 꾸는 두 청춘의 모습을 미리 엿볼 수 있는 미리보기 사진이 공개돼 눈길을 끈다. 흩날리는 꽃비를 맞는 홍은조와 이열의 반짝이는 눈빛이 보는 이들의 마음까지 두근거리게 하는 가운데 이들이 어떤 계기로 만나 연정을 나누게 될지 주목된다.한편, KBS 토일드라마는 현재 시청률 부진을 겪고 있다. '트웰브'는 첫방 8.1%로 시작했지만 2.4%로 급락했고, '은수 좋은날'은 최저 3.4%를 기록했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr