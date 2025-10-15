사진=텐아시아DB

배우 로운 / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

15일 서울 소격동의 한 카페에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '탁류'의 주인공 로운을 만났다.'탁류'는 조선의 모든 돈과 물자가 모여드는 경강을 둘러싸고 혼탁한 세상을 뒤집고 사람답게 살기 위해 각기 다른 꿈을 꿨던 이들이 운명을 개척해가는 이야기. 디즈니+가 최초로 선보이는 사극 시리즈다. 로운은 과거를 감춘 채 경강에서 하루하루 근근이 노역하며 살아가는 일꾼에서 왈패가 된 장시율 역을 맡았다.로운은 '혼례대첩' 이후 2년 만에 이번 드라마로 시청자를 만나게 됐다. 그는 "오랜만에 작품이 나와서 기분이 좋다"고 인사했다.왈패 역할에 대해 로운은 "예쁘고 잘생긴 역할을 많이 했지 않나. 주변에 인물 소개할 때 이번에는 왈패라고 했더니 '굿캐스팅'이라며 '연기 안 해도 되겠네?'라더라. 잘생기고 멋진 역할을 하면 '너 연기하기 힘들겠네' 그런다"며 웃었다.로운은 연기 호평에 "뿌듯하다. 몇 번씩 찾아본다. 하루에도 몇 번씩 로운 이름도 검색해본다"며 행복해했다. 이어 "지금까지 했던 것과 다른 분위기 캐릭터라 어떻게 봐주실지 걱정을 많이 했다. 하지만 제가 해보고 싶은 이미지였다. '이런 모습도 좋게 봐주시는구나. 군대 갔다 와서 할 수 있는 역할의 범주가 넓어지겠구나' 생각했다"고 전했다. '액션 잘한다', '대사가 없는데 눈빛으로 설명이 된다' 등의 반응이 특히 기분 좋았다고. 로운은 "다 감독님 덕분이라고 제가 댓글을 달고 싶더라"며 흡족해했다.로운은 자신의 뛰어난 비주얼을 부정하지 않으면서도 "잘생김은 오래 가지 않는다. '무기' 하나 가지고 오래 갈 수 있을까 생각해봤다. 이런 모습으로 대중들, 팬들을 설득할 수 있을까. 애로 사항이 항상 있었다"라고 고민을 털어놨다. 그러면서 "군대 가서 선크림도 바르고 살도 빼고 몸도 너무 안 키워서 와야 하지 않겠나"라고 말했다.지난달 제작보고회 당시보다 훨씬 날렵해진 모습으로 이날 등장한 로운은 "그때 내 얼굴 보고 내가 놀랐다. 일주일 만에 8kg 뺐다. 안 먹었다. 그리고 테니스를 쳤다"고 감량 비결을 밝혔다. 다소 살이 올랐던 이유에 대해서는 "군대 가기 전이라 엄마가 야무지게 밥을 차려주시는데, 엄마 밥이 맛있다"며 웃었다오는 27일 입대 예정인 로운은 "어떤 선배는 '너 살 쪘다'가 아니라 '너 살이 막 쪘다'고 하더라"며 셀프 폭로했다. 이어 "그 말에 충격 받았다. '형, 군대 가는 데 살 찔 수 있는 거 아니야?'라고 했지만, 뺐다. 군대 가도 사진은 돌 수 있다. '군대 가서 편한 로운'이라고 나오면 안 되잖나"라며 폭소케 했다. 입대 전 일정을 묻자 "내일은 치과 가야 하고 모레는 행사도 있다. 엄마, 아빠, 누나 데리고 경기도 근처로 자잘하게 한 번 더 여행 가려고 한다"고 이야기했다.'탁류'는 오는 17일 마지막 8~9회가 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr