가수 레이디 제인의 쌍둥이 딸이 기부자가 됐다.
레이디 제인은 지난 14일 자신의 인스타그램에 "우주별 첫 기부🪐⭐️"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 레이디 제인과 남편이 분유를 쌓아 기부를 인증한 모습. 레이디 제인은 "모든 아가들이 잘 먹고 잘 자고 잘 크기를 바란다"라며 기부 취지를 밝히고 독려했다.
한편 레이디 제인은 2023년 7월, 10살 연하의 그룹 빅플로 출신의 뮤지컬 배우 임현태와 결혼했다. 지난 7월 쌍둥이 딸을 출산해 슬하에 두고 있다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
