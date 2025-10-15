사진=레이디 제인 SNS

사진=레이디 제인 SNS

가수 레이디 제인의 쌍둥이 딸이 기부자가 됐다.레이디 제인은 지난 14일 자신의 인스타그램에 "우주별 첫 기부🪐⭐️"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 레이디 제인과 남편이 분유를 쌓아 기부를 인증한 모습. 레이디 제인은 "모든 아가들이 잘 먹고 잘 자고 잘 크기를 바란다"라며 기부 취지를 밝히고 독려했다.한편 레이디 제인은 2023년 7월, 10살 연하의 그룹 빅플로 출신의 뮤지컬 배우 임현태와 결혼했다. 지난 7월 쌍둥이 딸을 출산해 슬하에 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr