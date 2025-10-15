아이브 안유진, 뻥 뚫린 뒤태...귀여운 미소[TEN포토+]

아이브 안유진이 15일 서울 종로구 광화문 포시즌스 호텔에서 열린 제20회 <W Korea> 유방암 인식 향상 캠페인 자선 행사에 참석하고 있다. 귀여운 하트
지난 2006년부터 ‘LOVE YOUR W’ 슬로건을 내걸고 유방암 인식 향상 캠페인을 꾸준히 진행한 더블유 코리아는 매년 가을 자선행사를 개최해 그 수익금을 유방암 무료 검진 및 저소득층 수술, 치료비 지원 사업에 기부해왔으며 이를 통해 조기 발견이 절대적으로 중요한 질병인 유방암의 위험성과 검진의 필요성을 널리 알려왔다. 이 미소에 빠져든다 뻥 뚫린 뒤태 우아한 블랙스완
조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr
