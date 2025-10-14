'♥김도훈과 25년째 열애' 오나라, 결국 눈물 보였다…"얼마나 힘들었어" 母와 절연 고민 위로 ('김창옥쇼')

김도훈과 25년째 장기연애 중인 배우 오나라가 사연자의 아픔에 눈물을 보인다.14일 오후 10시 10분 방송되는 tvN ‘김창옥쇼4’ 2회에서는 눈물샘을 자극하는 사연이 펼쳐진다. ‘우리 사이 통역이 필요해’를 주제로, 부부와 커플 사이에서 벌어지는 크고 작은 소통의 오해와 감정의 벽을 마주하는 다양한 고민들이 공개된다. 특히 사랑이라는 이름 아래 살아가는 모두가 함께 공감할 수 있는 현실적인 에피소드와 고민이 시청자들의 공감대를 자극할 예정이다. 특히 사연자로 일본과 한국에서 활약하는 가수 마코토가 깜짝 등장, 그의 동행으로 데뷔 30주년을 맞은 우타고코로 리에가 함께 출연한다.도쿄 특집으로 방송되는 2회에서는 한일 부부와 커플 간의 엇갈린 마음, 그리고 서로 다른 소통 방식에서 비롯된 다양한 사연들이 쏟아진다. K-팝과 연애 중인 일본인 남자친구의 이야기가 등장하는 가운데, 오래전부터 K-팝 아이돌을 꾸준히 좋아해온 일본인 남자 친구가 아이돌의 스케줄을 따라다니며 응원하고, 급기야 직장을 그만두고 아이돌 매니저가 되고 싶다고 말해 한국인 여자 친구의 고민을 자아낸다.남자 친구는 직접 준비해 온 아이돌 굿즈를 꺼내며 진심 어린 팬심을 드러낼 뿐 아니라, 에스파의 ‘Whiplash’ 안무까지 추며 강연장의 분위기를 끌어올린다. 이에 황제성이 즉석에서 아무나 가질 수 없는 스페셜 포토카드를 선물하며 장내를 웃음으로 물들인다.모두를 눈물짓게 한 사연자의 이야기도 이어진다. 엄마를 피해 일본으로 왔다고 고백한 사연자는 상처가 깊어진 관계 속에서 그는 “엄마와의 인연을 완전히 끊어야 할지 모르겠다”라고 털어놓으며 깊은 고민을 전한다. 이내 눈시울이 붉어진 김창옥이 전한 따뜻한 위로와 진심은 사연자는 물론 함께하던 관객들과 오나라의 눈물샘까지 자극한다.특히 오나라가 “얼마나 힘들었어”라고 속삭이며 사연자를 포옹하자, 장내 방청객들이 이에 감동의 박수를 보내 시청자들에게도 뜨거운 여운을 전할 예정이다.엄마로부터의 독립을 고민하는 사연자 등 다양한 고민에 대해 김창옥은 특유의 유쾌하고 통쾌한 솔루션을 선보이며 공감을 이끌어낸다. 특히 한국 남자와 일본 남자 중 누구와 결혼해야 할지 고민이라는 사연에서는 마코토, 우타고코로 리에가 특별 동행으로 함께해 눈길을 끈다.마코토는 김창옥의 통쾌하면서도 진심 어린 조언에 화답하듯 우타고코로 리에와 함께 나카시마 미카의 ‘눈의 꽃’을 열창하며 즉석에서 감동적인 미니 콘서트를 펼친다. 두 사람의 아름다운 하모니는 관객들의 마음을 따뜻하게 물들이며 현장을 진한 여운으로 가득 채웠다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr