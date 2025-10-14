넷플릭스

배우 김우빈이 나홀로 인터뷰에 나섰다.13일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '다 이루어질지니' 김우빈(지니 역)과의 인터뷰를 진행했다. '다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 판타지 로맨틱 코미디. 이날 김우빈은 과거 드라마 '상속자들' 속 최영도의 모습과 비슷하게 네이비색 자켓을 입고 변함없는 비주얼을 뽐냈다.김우빈의 인터뷰가 더 특별하게 다가온 이유는 '다 이루어질지니' 배우들 중 유일하게 인터뷰에 참여했기 때문이다. 이에 김우빈은 "다들 바쁘다. 난 작품을 안 하고 있다. 수지도 해외 촬영 중"이라고 설명했다. 수지는 차기작 '현혹' 촬영에 한창이다.그러면서 "다른 분들은 아쉽게 못 하는 것이다. 모든 작품을 할 때마다 항상 홍보를 열심히 하는데 이번에는 작품을 안 찍고 있어서 더 열심히 했다. 나에게 궁금하신 것을 물어봐주시면 다 답변해드리겠다"고 너스레를 떨었다.한편 '다 이루어질지니'는 공개 하루 만에 넷플릭스 한국 TOP10 1위에 오르며 인기를 끌고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr