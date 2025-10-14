고우리/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=SBS Life ‘신빨 토크쇼-귀묘한 이야기’

'신빨 토크쇼-귀묘한 이야기' 레인보우 고우리가 2세 계획에 대한 고민을 털어놨다.최근 진행된 SBS Life '신빨 토크쇼-귀묘한 이야기'(이하 귀묘한 이야기) 29회 촬영에서 귀묘객(客)으로 고우리와 가수 손동표가 참여해 무속인들에게 각각 자신들의 궁금증을 물어보는 시간을 가졌다.고우리는 "남편이랑 사이도 괜찮고, 아이를 가지려 했으나 뜻하지 않게 중단하게 됐다. 이제 좀 다시 노력을 해야 하나 싶다. 지금 일이 들어오는 게 느껴지는데 임신을 미뤄야 하는지 궁금하다"고 말문을 열었다.왕산보살은 "2세를 낳는 것도 때가 있다. 놓치면 안된다. 지금 하고 있는 일이 올해는 지속되는데 내년에는 살짝 주춤할 거다. 그 때는 아이를 가져야 한다. 식구가 는다", 천지신당은 "저희 (신령)할머니가 볼 때는 내년 후반 또는 내후년 초에는 아가가 태어날 것 같다"고 자신들의 생각을 밝혔다.손동표는 "안 좋은 상황에 (성공에 대한)확신이 흔들린다"고 고민을 털어놨다. 명화당은 "지금은 그럴 때다. 성급한 마음 먹지 말고 차근차근 가야 한다. 찬바람 부는 겨울이 오면 본인의 능력을 발휘할 때가 시작된다"고 점사를 내놨다.SBS Life '귀묘한 이야기'는 이날 오후 10시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr