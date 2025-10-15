사진 = '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV' 유튜브 채널 캡처

홍현희와 제이쓴이 둘재에 대한 생각을 밝혀 눈길을 끈다.홍현희, 제이쓴 부부가 운영하는 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에서는 '준범아 동생이 갖고싶어?'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 홍현희와 제이쓴은 병원을 찾았다. 홍현희는 의사에게 "이런 이야기를 담는 건 처음이다"며 "제 나이가 지금 44세이고 둘째 갖는 분이 제 주변에 너무 많다"고 했다. 이어 "2년 후에 이 생각이 들면 어떡하냐"며 "2년동안 도 열심히 몸을 만들어볼까 막 이런 저런 고민이 있으니까 이거를 좀 적나라 하게 현실적으로 이야기를 좀 해주시면 좋을 것 같다"고 했다.의사는 "엄마가 만 나이로 43세다"고 했다. 이를 들은 홍현희는 "남편이 나랑 5살 차이난다"고 했다. 그러자 의사는 제이쓴에게 "48세냐"고 했다. 제이쓴이 충격받은 표정을 짓자 의사는 "아 아빠가 연하냐"고 했다. 이에 홍현희는 "기분이 좋다"고 해 웃음을 자아냈다.의사는 "첫 애가 지금 3돌이면 그게 진짜로 가임센터에서는 큰 축복이다"며 "우리가 이걸 조금 이해해야 하는데 정자는 날마다 만들어질 수 있다"고 했다. 이어 "원칙적으로 난자는 갖고 태어난다"며 "갖고 태어나서 내가 사춘기 때 부터 계속 쓰고 배란할 때 마다 쓰고 이제 그걸 다 쓰면 우리가 폐경이 오는거다"고 했다.이어 의사는 "난자의 질은 엄마의 나이랑 비례한다"며 "아빠가 자연적으로 수정을 못 시키지만 저희가 시험관을 해서 인공적으로 수정을 시켜주면 임신이 잘 된다"고 했다. 홍현희는 "저는 죄송한테 첫째 낳을 때 이런 검사 아예 안했다"며 "자연스럽게 이렇게 그랬는데 갑자기 확 와닿는다"고 했다. 이후 부부가 대화하는 시간을 가졌다. 난자 나이와 여성 나이가 비례한다는 점과 임신에 여성 나이가 중요하다는 말에 홍현희는 "내가 40살만 됐어도 어땠을까 이런 생각이 계속 든다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr