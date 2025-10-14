'갑상선암' 진태현 "♥박시은 없으면 식사 안해…천국서도 같이 살 것" ('옥문아')

진태현이 사랑꾼 면모를 드러냈다.16일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 3개월 만에 갑상선암을 극복한 배우 진태현과 그의 아내 박시은이 동반 출연한다.함께 힘든 시간을 보내며 부부 사이가 더 돈독해졌다는 박시은, 진태현 부부. 이날 진태현은 “아내가 없으면 아무것도 못 한다”며 분리불안증을 고백한다. “아내가 외출하면 식사를 함께 하기 위해 끼니를 거른다”라고 밝히기도.아내 박시은 역시 “남편이 촬영가면 집에서 혼자 맛있는 걸 먹지 않는다”라고 털어놔 영혼의 동반자임을 증명한다. 이어 진태현은 ‘아내 한정 까불이’로, 박시은에게 하루에 한 번씩 혼난다고 털어놓으며 깨볶는 결혼 10년 차 부부 일상을 털어놓는다.찰떡궁합을 자랑하는 두 부부의 일상에 장난기가 발동한 옥탑방MC들은 부부에게 다음 생에 태어나도 상대방과 결혼할 것인지 물었다. 진태현은 박시은이 죽으면 다른 여자 안 만난다고 선언, “천국에서도 박시은과 살 것”이라며 사랑꾼 면모를 드러낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr