1984년생 미혼 SG워너비 김용준이 가을 감성을 저격할 신곡으로 돌아온다.소속사 빌리언스는 14일 0시 공식 SNS를 통해 김용준의 새 디지털 싱글 '숨' 커밍순 포스터를 공개하고 음원 발매 소식을 알렸다.공개된 포스터는 노을 지는 하늘 아래 집을 비추고, 옥상 위에 올라선 인물의 실루엣을 담고 있어 시선을 사로잡았다. 여기에 곡명 '숨', 발매일시인 '2025.10.21', '6PM' 등이 함께 새겨져 있어 김용준의 신곡을 오랜 시간 기다려온 글로벌 팬들의 기대감을 한껏 끌어올렸다.2004년 SG워너비로 데뷔한 후 솔로 아티스트로도 성공적인 행보를 이어온 김용준은 마음을 위로하는 아름다운 미성과 섬세한 가창력으로 대한민국 '레전드 보컬리스트' 수식어를 굳건히 지키고 있다.김용준이 신곡을 발표하는 것은 2023년 발매한 디지털 싱글 '저 별이 아쉬워서 헤어지기 싫은 이 밤이야' 이후 2년 6개월 만이다. 특히 오는 24일부터 26일까지 3일간 단독 콘서트 '닿음' 개최를 앞두고 발매하는 신곡이라는 점에서 팬들의 더욱 큰 기대를 모은다.감성적인 무드의 커밍순 포스터로 화려한 가요계 귀환을 예고한 김용준이 오랜만에 선보이는 신곡을 통해 어떤 감성으로 리스너들의 마음을 사로잡을지 기대가 높아진다.김용준의 디지털 싱글 '숨'은 오는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr