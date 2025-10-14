사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')의 김윤지 딸 14개월 엘라가 생애 첫 송편 빚기에 나선다.오는 15일 방송되는 '슈돌' 593회는 '행복이 차오르는 가을' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 심형탁, 슈퍼맘 김윤지가 함께한다. 이날 방송에서는 한지붕 네 가족이 함께하는 김윤지네 추석나기가 공개된다.이 가운데, 김윤지의 딸인 생후 14개월 엘라가 인생 첫 송편을 빚는다. 엘라는 사촌언니가 송편을 빚는 모습을 초롱초롱한 눈으로 집중한 채 바라보더니 곧바로 송편 만들기에 돌입한다. 생후 14개월에 들어서며 관찰력이 상승한 엘라는 사촌언니가 하는 행동을 복사해 엄마 김윤지를 깜짝 놀라게 한다. 엘라가 송편보다 작은 손으로 반죽을 조물조물 떼어내고, 콩을 하나씩 넣으며 동그랗게 송편을 빚자 김윤지는 눈을 휘둥그레 뜨며 놀라움을 드러낸다. 안영미 역시 "송편 빚기 신동은 처음 봐요!"라며 감탄을 터트린다.엘라는 이 구역의 송편 빚기 작업반장으로 변신한다. 사촌언니 옆에서 송편 빚는 방법을 습득한 엘라는 80세 할아버지 이상해에게 능숙하게 반죽을 건네며 자연스럽게 송편 빚기에 합류시켜 웃음을 빵 터지게 한다고.엘라의 생애 첫 송편 만들기는 이번 주 방송되는 '슈돌'에서 볼 수 있다. '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr