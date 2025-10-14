사진=텐아시아DB

사진=위엔터테인먼트

그룹 위아이(WEi)가 감성적인 트레일러로 컴백 기대감을 고조시켰다.위아이는 오늘(14일) 0시 공식 유튜브 채널을 통해 미니 8집 'Wonderland(원더랜드)'의 트레일러를 게재했다.카세트테이프가 재생되는 장면으로 시작된 아날로그 질감의 영상에는 좌절의 순간에도 팬들을 위해 하나가 되어 나아가는 위아이의 모습이 담겼다. 빈티지한 무드 속에 감성적인 매력을 극대화한 가운데, 위아이가 그려낼 한층 깊어진 서사를 기대케 했다.미니 8집 'Wonderland'는 위아이가 약 9개월 만에 선보이는 새 앨범으로, 루아이(팬덤명)를 향한 진심을 '원더랜드'에 빗대어 풀어내 남다른 팬 사랑을 전한다. 위아이는 함께여서 즐겁고, 또 함께여서 걱정 없이 행복한 마음을 느낄 수 있는 '원더랜드'로 루아이를 초대한다.지난 1월 연기 활동으로 위아이 앨범에 참여하지 않았던 김요한이 이번 활동에는 합류했다. 앞서 그는 2019년 Mnet '프로듀스 X 101'에서 최종 1위로 그룹 X1에 데뷔했으나, 프로그램의 조작 논란으로 팀이 해체됐다. 반면 막내 김준서는 지난달 종영한 Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 8위를 차지하며 CJ ENM 자회사 웨이크원이 기획하는 그룹 알파 드라이브 원으로 재데뷔를 앞두고 있어, 이번 활동에서는 불참한다.위아이는 오는 29일 오후 6시 미니 8집 'Wonderland'를 발매하며, 같은 날 오후 8시 서울 광진구 예스24라이브홀에서 쇼콘을 개최한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr