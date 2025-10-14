LG 임찬규-손새은 /사진 = 임찬규-손새은 인스타그램

LG 트윈스 투수 임찬규(33)와 가수 겸 배우 손나은의 동생인 프로골퍼 손새은(28)이 오는 12월 결혼한다는 보도가 나왔지만, 사실이 아니라고 임찬규가 직접 부인했다.13일 복수의 매체는 임찬규와 손새은이 오는 12월 12일 서울 신라호텔에서 결혼식을 올릴 예정이라고 보도했다. 그러나 임찬규는 같은 날 자신의 SNS를 통해 이를 직접 부인했다. 임찬규는 SNS 스토리를 통해 "올해 결혼한다는 소식은 사실이 아니며, 정해지면 직접 알려드리겠다"고 짧게 입장을 전했다.임찬규와 손새은은 2022년 1월 공개 열애를 시작했으며, 이후 SNS를 통해 서로에 대한 애정을 표현해 왔다. 이른바 ‘럽스타그램’을 통해 팬들의 관심과 응원을 받아온 커플이다.과거 한 예능 프로그램에 출연한 임찬규는 예비 신부와의 첫 만남 일화를 전하기도 했다. 그는 "소개팅에 나갔는데 신발이 메두사가 크게 그려진 베르사체였다. 바지는 바꿨지만, 발 사이즈가 커서 신발은 그대로 신고 나갔는데 그런 걸 전혀 개의치 않던 사람이었다"고 회상했다.한편 임찬규는 2011년 LG 트윈스에 입단해 꾸준히 선발 로테이션을 지켜온 투수로, 올 시즌 27경기에서 11승 7패 평균자책점 3.03을 기록하며 팀의 핵심 전력으로 활약 중이다. 손새은은 걸그룹 에이핑크 출신 배우 손나은의 동생으로, 2017년 KLPGA에 입회하며 프로 골퍼로 데뷔했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr