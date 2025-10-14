사진=SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'

사진=SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'

배우 선우용여가 김미령 셰프를 향해 날카로운 한 마디를 던졌다.지난 13일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에는 선우용여가 스페셜 MC로 출연했다.MC 김구라와 서장훈은 선우용여를 향해 "최근 유튜브를 시작해 최고령 유튜버로 주목받고 있다. 시작 4개월 만에 총 조회수 5900만 뷰를 돌파했다"고 전했다. 이어 서장훈은 "미국 사는 아들과 딸을 찾은 영상도 화제가 됐다"고 소개했다.선우용여의 아들은 부동산과 건축 일을 하며 직접 집을 짓고 있고, 딸 최연제는 미국에서 난임 전문 한의사로 활동 중이다. 이를 들은 이지혜는 "자식농사 대박"이라며 감탄했다. 선우용여는 "손 벌리는 자식이 없으니 편하다. 나는 그게 부자 같다"고 웃었다. 김구라는 "본인 재산 본인이 다 쓰시면 된다"며 호응했다.이날 방송에서는 선우용여와 김미령의 티격태격한 대화도 이어졌다. 선우용여는 '이모카세' 김미령을 두고 "내 일 외엔 관심이 없어서 솔직히 모른다"고 말했다. 이에 패널들은 김미령을 소개했고, 김구라는 "남편이 너무 착하다"고 언급했다.선우용여는 "착한 남편 가지고 놀면 안 된다"고 말했고, 김구라는 "남편한테 잘하라"며 거들었다. 김미령은 "가지고 놀진 않는다"고 반박했다. 선우용여는 "착한 사람이 화나면 끝장이다"라고 덧붙였다. 김미령이 "잘 살아보려고 노력 중이다"라고 하자 선우용여는 "그래도 남편한테 너무 화내면 안 된다"고 조언했다.이후에도 김미령이 남편 이태호에게 잔소리를 하자 선우용여는 "왜 저렇게 소리를 지르고 XX이야?"라며 불편한 기색을 보였다. 김미령이 "선생님은 제 남편이랑 안 살아봐서 그러신다"고 말하자 선우용여는 "남편도 그러겠지. '우리 아내랑 안 살아봐서 그래요'라고"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.두 사람의 대화를 지켜보던 패널들은 분위기를 중재했다. 김구라는 "선우용여 선생님은 기본적으로 약자 편"이라고 했고, 선우용여는 "그게 아니다. 나는 공평하게 본다"고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr