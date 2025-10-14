배우 선우용여가 김미령 셰프를 향해 날카로운 한 마디를 던졌다.
지난 13일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에는 선우용여가 스페셜 MC로 출연했다.
MC 김구라와 서장훈은 선우용여를 향해 "최근 유튜브를 시작해 최고령 유튜버로 주목받고 있다. 시작 4개월 만에 총 조회수 5900만 뷰를 돌파했다"고 전했다. 이어 서장훈은 "미국 사는 아들과 딸을 찾은 영상도 화제가 됐다"고 소개했다. 선우용여의 아들은 부동산과 건축 일을 하며 직접 집을 짓고 있고, 딸 최연제는 미국에서 난임 전문 한의사로 활동 중이다. 이를 들은 이지혜는 "자식농사 대박"이라며 감탄했다. 선우용여는 "손 벌리는 자식이 없으니 편하다. 나는 그게 부자 같다"고 웃었다. 김구라는 "본인 재산 본인이 다 쓰시면 된다"며 호응했다.
이날 방송에서는 선우용여와 김미령의 티격태격한 대화도 이어졌다. 선우용여는 '이모카세' 김미령을 두고 "내 일 외엔 관심이 없어서 솔직히 모른다"고 말했다. 이에 패널들은 김미령을 소개했고, 김구라는 "남편이 너무 착하다"고 언급했다.
선우용여는 "착한 남편 가지고 놀면 안 된다"고 말했고, 김구라는 "남편한테 잘하라"며 거들었다. 김미령은 "가지고 놀진 않는다"고 반박했다. 선우용여는 "착한 사람이 화나면 끝장이다"라고 덧붙였다. 김미령이 "잘 살아보려고 노력 중이다"라고 하자 선우용여는 "그래도 남편한테 너무 화내면 안 된다"고 조언했다. 이후에도 김미령이 남편 이태호에게 잔소리를 하자 선우용여는 "왜 저렇게 소리를 지르고 XX이야?"라며 불편한 기색을 보였다. 김미령이 "선생님은 제 남편이랑 안 살아봐서 그러신다"고 말하자 선우용여는 "남편도 그러겠지. '우리 아내랑 안 살아봐서 그래요'라고"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.
두 사람의 대화를 지켜보던 패널들은 분위기를 중재했다. 김구라는 "선우용여 선생님은 기본적으로 약자 편"이라고 했고, 선우용여는 "그게 아니다. 나는 공평하게 본다"고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
