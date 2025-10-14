최현욱/ 사진=텐아시아 DB

배우 최현욱이 시구 논란에 고개를 숙였다.최현욱의 소속사 골드메달리스트는 13일 "최현욱 배우는 최근 시구 행사 이후 발생한 상황에 대해 깊은 책임감을 느끼고 있다. 현장에 계셨던 모든 분들께 심려를 끼쳐드린 점, 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다.이어 "특히 예기치 못한 상황으로 놀라셨을 시타자 분과 보호자 분께 진심으로 사과의 말씀을 한다. 금일 구단을 통해 보호자 측과 연락이 닿아, 최현욱 배우의 사과 편지를 전달드렸으며 시타자 분 측도 너그러이 이해해 주셨다"고 전했다.더불어 "당사 역시 현장 관리 및 사전 조율에 있어 세심함이 부족했던 점을 인지하며, 동일한 일이 재발하지 않도록 내부 프로세스를 점검하도록 하겠다. 다시 한번 이번 일로 불편을 드린 모든 분들께 진심으로 사과드린다"며 고개 숙였다.최현욱은 지난 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 준플레이오프 경기 시구자로 나섰다. 학창시절 야구부 출신인 그는 마운드에서 강속구를 던졌고, 공이 시타를 맡은 어린이 머리 위로 향하는 상황이 발생했다.논란 직후 최현욱은 팬 플랫폼을 통해 "어린 친구가 서 있었으면 가까이서 천천히 던졌어야 했는데 떨리는 마음에 그 생각을 하지 못했다. 정말 죄송하다"고 사과했지만 논란이 이어졌고, 결국 시타자 측에 자필 편지를 전달했다.안녕하세요, 골드메달리스트입니다.최현욱 배우는 최근 시구 행사 이후 발생한 상황에 대해 깊은 책임감을 느끼고 있습니다. 현장에 계셨던 모든 분들께 심려를 끼쳐드린 점, 무겁게 받아들이고 있습니다.특히 예기치 못한 상황으로 놀라셨을 시타자 분과 보호자 분께 진심으로 사과의 말씀을 전합니다. 금일 구단을 통해 보호자 측과 연락이 닿아, 최현욱 배우의 사과 편지를 전달드렸으며 시타자 분 측도 너그러이 이해해 주셨습니다.당사 역시 현장 관리 및 사전 조율에 있어 세심함이 부족했던 점을 인지하며, 동일한 일이 재발하지 않도록 내부 프로세스를 점검하도록 하겠습니다.다시 한번 이번 일로 불편을 드린 모든 분들께 진심으로 사과드립니다. 감사합니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr