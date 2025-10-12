사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

'전지적 참견 시점' 조서형 셰프가 결혼 소식을 전했다.11일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에는 넷플릭스 '흑백요리사'에서 '장사천재 조사장'으로 등장한 1995년생 조서형 셰프가 일상을 공개했다.조서형 셰프는 24살에 을지로에 한식 다이닝을 오픈해 7년째 운영 중이다.가게 오픈 후 한 번도 만석이 아닌 적이 없었다는 그는 "좌석이 14석밖에 안 된다. 코로나19 때도 만석이었다"고 밝혔다. 송은이는 "대기업 회장님, 정용진 회장도 줄 선 걸로 유명하다"며 감탄했다.남다른 한식 사랑에 대해 조서형 셰프는 "많은 분들이 엄마 손맛 닮았냐고 묻는데, 엄마는 음식을 못 한다. 할머니가 이북 출신이라 음식 잘하셨다. 오징어순대도 집에서 해 먹고, 김치에 통코다리를 넣기도 했다. 오징어순대는 초4 때부터 만들었고, 중1 때부터 집 김장을 다 헀다"고 이야기했다.조서형 셰프는 "한식은 매력 있는 장르라고만 생각하다가, 중학교 들어갈 때쯤 버스에서 요리 학원 광고나 와서 겨울방학에 등록했다. 중3 이전에 한식 일식 양식 중식 복어 조리사 자격증을 취득했다"고 밝혀 감탄을 자아냈다.'한식 신동'이었던 조서형 셰프는 "용돈이 넉넉하지 않아서 향토 요리 대회에 나가 상금 싹쓸이를 했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.조서형 셰프의 럭셔리한 집이 공개됐다. 남산뷰 집에는 정갈한 주방과 대형 와인 냉장고 및 재벌가 고서적이 발견되어 눈길을 끌었다.조 셰프는 "재벌 집안의 유산 같은 레시피북인데, 회장님이 '한식하는 사람들이 꼭 알았으면 좋겠다'면서 주셨다. 책에는 아플 때 어떤 음식을 먹어야 하는지, 가져야 할 식습관, 제철 재료들 등의 내용이 담겼다"고 전했다. 이영자는 "가보를 주신 것"이라며 부러움을 드러냈다.한편, 조서형 셰프의 예비남편도 등장했다. 손종원 셰프와 함께 일했던 F&B 기획자로 올해 10월 결혼 예정이었으나, 조 셰프의 스케줄이 바빠 내년 5월로 결혼을 미뤘다고.예비남편과 7~8년 얼굴만 아는 지인으로 지냈다는 조서형 셰프는 "가게 손님으로 왔는데 밥을 조용히 잘 먹더라. 이상형이었다. 술 한잔 마시니 잘생겨 보여서 '사귀자, 좋아한다'는 진부한 고백 대신 '저랑 잘해보실래요?'라며 손을 내밀었다. 예비남편이 악수를 바로 했다"며 로맨틱 스토리를 전했다.조 셰프는 "만난 지 1년째에 '고깃집에서 결혼하고 싶다'고 했더니 예비남편도 좋다고 했다. 다음날 바로 고깃집을 식장으로 예약했다. 결혼식에서 고기 구워드릴 예정"이라고 밝혔다. 이영자는 "축의금 두둑하게 낼 테니 결혼식 초대해달라"고 요구해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr