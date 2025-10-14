투어스/ 사진 제공=플레디스

그룹 TWS(투어스)가 신보 발매 하루 만에 가뿐히 '하프 밀리언셀러'를 달성했다.14일 음반 판매량 집계사이트 한터차트에 따르면 TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)의 미니 4집 'play hard'(플레이 하드)는 발매 첫날(13일) 51만 7941장 판매돼 일간 음반 차트 최상위권에 올랐다. 이는 팀의 첫날 최다 판매량으로, 이로써 TWS는 지금까지 발표한 5장의 음반 모두 누적 판매량 50만장 이상을 넘기는 성과를 이뤘다.음원 역시 국내외에서 가파른 상승세를 보이고 있다. 타이틀곡 'OVERDRIVE'는 공개 직후 벅스 실시간 차트 2위를 찍었고, 멜론 '핫100'(발매 30일 기준)에서는 'OVERDRIVE' 뿐만 아니라 수록곡 'Head Shoulders Knees Toes', 'HOT BLUE SHOES', 'Caffeine Rush', 'overthinking', '내일이 되어 줄게' 등 전곡이 상위권에 들었다. 또한 'OVERDRIVE'는 일본 라인뮤직 실시간 '송 톱 100' 차트(14일 오전 2시 기준) 10위를 차지하며 현지 인기곡 사이에서 빠르게 존재감을 드러냈다.'OVERDRIVE'는 사랑에 푹 빠진 TWS의 폭발하는 감정과 뜨거운 열정을 그린 노래다. 여섯 멤버는 사랑이라는 익숙지 않은 감정에 당황하면서도 그 즐거움에 강하게 몰입하는 과정을 생동감 있게 표현한다. 특히 끼가 넘치는 표정으로 어깨를 흔드는 포인트 안무가 공개되자마자 팬들의 열광적인 반응이 이어지고 있다.TWS는 오는 16일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 음악 방송 활동에 나선다. 각종 라디오 방송에도 출연해 탄탄한 라이브 실력을 뽐낼 예정이다. 이들은 이날 KBS Cool FM '하하의 슈퍼라디오', 15일 KBS Cool FM '이은지의 가요광장', 17일 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트', 19일 SBS 파워FM '박소현의 러브게임'에 출연한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr