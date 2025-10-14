사진=이민정 유튜브

배우 이민정이 메이크업 똥손을 고백했다.14일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '데 이민정 파우치 보고 경악을 금치 못함. MJ 똥손 탈출 메이크업'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 이사배와의 인연에 대해 "같은 마사지숍 다닌다"고 밝혔다. 두 사람은 마사지 강도도 최고 수준인 8.5~9 레벨을 받는다며 공감대를 형성했다."메이크업 똥손"이라는 이민정의 푸념에 이사배는 "언니는 메이크업 잘 못해도 될 것 같다. 본체가 예뻐서"라고 극찬했다. 이민정은 "혼자 어디 갈 때 꾸미고 싶은데, 라인도 못 그리고, 블러셔 하면 사람들이 웃는다"고 토로했다.이사배는 이민정의 파우치를 검사했다. 8년 된 아이섀도를 발견한 그는 "오래된 제품 바르면 트러블 날 수 있다"고 지적했다. 또 기내에서 받은 립밤, 오래된 제품이 등장하자 "이건 박물관에서 본 것 같다"며 경악해 웃음을 안겼다.이민정은 베이스만 바른 채 민낯을 자랑해 눈길을 끌었다. 잡티 없이 맑은 피부에 약간 붉은 기가 돌자 이사배는 "골프 쳤어요?"라고 전날 스케줄을 딱 집어내 놀라게 했다.메이크업을 시작한 이사배는 "목이 예쁘다. 이건 마사지로 안 된다. 타고난 거다. 작품을 보는 것 같다"면서도 "목까지 선크림을 꼭 바르라"고 강조했다.이민정은 "어릴 때는 애굣살이 있었는데 지금은 없어진 것 같다. 아주 신인 때는 아이라인을 그리면 눈이 작아져서 다들 메이크업 후 '왜 이렇게 되지?'라고 했다"고 털어놨다.메이크업 배우기에 열을 올린 이민정은 직접 아이라인 그리기에 도전하다가 두 번 만에 포기했다. "아이씨"라는 속마음이 튀어나오자 이사배는 "욕하시면 안 된다"고 말해 폭소를 유발했다.이사배는 이민정에게 "미감이 있다. 할 수 있는 것과 없는 것을 정확히 구분한다"고 칭찬했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr