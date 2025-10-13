/ 사진=브레이브엔터테인먼트

그룹 다크비(DKB)가 약 1년 3개월 만에 컴백한다.브레이브엔터테인먼트 소속 다크비(이찬, D1, GK, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)는 오늘(13일) 0시 공식 SNS를 통해 미니 9집 앨범명과 스케줄러를 담은 영상 '푸티지(FOOTAGE)'를 공개했다.다크비는 공개된 영상을 통해 미니 9집 앨범명이 'Emotion'이라는 것을 공식화했으며, 이와 함께 미니앨범 9집 타이틀곡 'Irony'의 음원과 연습 과정을 일부 공개해 팬들의 궁금증을 증폭시키고 있다.또한 영상 말미에는 이번 미니 9집 앨범의 컴백 프로모션 스케줄러를 공개해 신보 발매까지 양질의 다채로운 콘텐츠로 컴백 열기를 끌어올릴 것을 예고했다.스케줄러에 따르면 14일에는 트랙리스트, 15일과 16일에는 1차, 2차 콘셉트 포토, 10월 17일과 20일에는 신곡의 안무를 직접 짜는 과정과 전체적인 안무 스포일러를 담은 영상 'FOOTAGE(푸티지)', 21일에는 신곡 'Irony' 뮤직비디오 티저를 공개할 예정이다.이와 함께 15일 오후 3시부터는 온라인 음반 사이트를 통해 다크비(DKB) 미니 9집 앨범 'Emotion' 예약 판매가 시작된다.작사 및 작곡은 물론 안무 창작까지 전 분야를 자체 제작할 수 있는 올라운더 그룹으로 사랑 받고 있는 다크비는 '미안해 엄마(Sorry Mama)', '오늘도 여전히(Still)', '줄꺼야(ALL IN)', '왜 만나(Rollercoaster)', '넌 매일(24/7)', '왓 더 헬(What The Hell)', '플러팅 엑스(Flirting X)' 등의 곡을 발표하며 국내외 K-POP 팬들의 두터운 지지를 받고 있다.한편, 다크비의 미니 9집 'Emotion'은 오는 10월 23일 온오프라인을 통해 발매되며, 각종 온라인 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr