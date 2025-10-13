2008년 데뷔한 그룹 샤이니의 멤버 민호가 오는 12월 단독 팬미팅을 개최한다.
민호는 12월 13~14일 양일간 서울 고려대학교 화정체육관에서 '2025 BEST CHOI’s MINHO <Our Movie>'(2025 베스트 초이스 민호 <아워 무비>)를 개최한다. 팬미팅 타이틀처럼 잊지 못할 영화 같은 순간을 팬들과 함께 만들며 훈훈한 연말을 장식할 예정이다.
이번 팬미팅의 티켓 예매는 멜론티켓에서 진행된다. 오는 20일 오후 8시 팬클럽 선예매, 22일 오후 8시 일반 예매가 열린다. 13일 샤이니 공식 SNS 등을 통해 공개된 팬미팅 포스터에는 세련된 수트를 입고 영화관에 앉아 있는 민호의 모습을 담겨있어 기대감을 높이고 있다.
한편 민호는 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'의 밸 역으로 관객들과 만나고 있으며, 다음 달 29일 첫 방송되는 SBS 신규 예능 '열혈농구단: 라이징이글스'에서는 팀의 주장을 맡아 활약할 예정이다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
