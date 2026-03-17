사진=방송인 박수홍 아내 김다예 SNS

방송인 박수홍의 아내 김다예가 딸 재이의 광고 모델 계약 소식을 알렸다.김다예는 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "축하해 재이"라는 문구와 함께 사진을 게시했다.공개된 사진에는 '모델'이라는 단어와 함께 딸의 본명인 박재이가 적혔다. 김다예는 해당 게시물을 통해 재이가 새로운 광고 모델 계약을 체결했음을 시사했다.앞서 재이는 생후 13개월 당시 17개의 광고를 촬영한 사실이 알려진 바 있다.한편 박수홍은 2021년 김다예와 혼인신고를 마쳤으며 이듬해 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2024년 10월 시험관 시술을 통해 딸을 얻었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr