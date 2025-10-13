사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC

2013년 결혼한 장윤정, 도경완 부부가 예능 '대놓고 두 집 살림'에서 두 집 살림을 차린다.오는 21일 방송되는 JTBC 예능 '대놓고 두 집 살림'은 연예계를 대표하는 부부들이 한적한 시골 마을에 두 집 살림을 차려 대놓고 같이 살아보는 프로그램이다.첫 방송을 앞두고 공개된 포스터는 여수 백야도에서 첫 촬영을 마친 연예계 대표 잉꼬부부 장윤정 & 도경완 부부, 홍현희 & 제이쓴 부부와 스튜디오에서 이를 함께 보며 토크를 나눌 장동민의 모습이 담겨있다.예상과 다른 출연자들의 조합이 눈길을 끈다. 장윤정은 제이쓴과 홍현희는 도경완과 손 하트 포즈를 취하고 있는 것. 배우자가 바뀌어 깜짝 놀란 장윤정, 제이쓴과 반대로 홍현희, 도경완은 능청스러운 모습을 보이며 미소를 띠고 있다.실제로 이들은 함께 생활하며 겪는 좌충우돌뿐만 아니라 두 부부가 배우자를 바꿔 일하는 시간을 가지며 현재 자신의 부부 관계를 재점검해 보는 과정을 보여줄 예정이다. 순차적으로 공개되고 있는 티저 영상에는 유쾌한 네 사람의 모습부터 진솔하고 특별한 고백을 나누는 뭉클한 모습들이 담겨있어 첫 방송에 대한 기대감을 끌어올리고 있다.'대놓고 두 집 살림'은 21일 오후 8시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr