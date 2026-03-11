홍지윤, '암 투병' 팬 때문에 출연 결심했다…"마지막까지 투표해 주신 분" ('현역가왕3')

가수 홍지윤이 '현역가왕3'에 출연하게 된 계기에 대해 이야기했다.11일 오전 서울 마포구 상암동 스탠포드호텔코리아에서 MBN 서바이벌 프로그램 '현역가왕3' 간담회가 진행됐다. 자리에는 TOP7 홍지윤, 차지연, 이수연, 구수경, 강혜연, 솔지가 참석했다. 김태연은 학교 일정으로 불참했다.이날 홍지윤은 "결정적으로 이번 경연에 도전해야겠다고 생각한 건, 최근에 저희 팬분 중에 한 분이 암 투병을 하다가 돌아가셨다"고 프로그램 출연 이유를 밝혔다.그는 "팬 분이 '현역가왕3' 경연 직전 돌아가셨다"며 "이 분께서 마지막까지 투표를 해주셨다. 우리 주변에 몸이 조금 불편하고 안 좋은 분들이 많으시다. 그 분들께 위로와 위안의 무대를 보여드리고 싶었다"고 전했다.최종 우승을 차지한 홍지윤은 "무대가 끝나고 저를 많이 사랑해주시는 팬분들과 열심히 무대 하나하나 만들어주셨던 제작진분들에게 감사했다"고 말했다.한편 '현역가왕3'는 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프로그램이다. 지난 10일 종영된 '현역가왕3' 결승전에서는 홍지윤이 우승을 차지하며 가왕으로 등극, 최종 상금 1억원의 주인공이 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr