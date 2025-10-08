사진=텐아시아DB

사진=위엔터테인먼트

2020년 데뷔한 그룹 위아이(WEi)가 프로모션 플랜을 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다. BL 드라마 '비밀 사이'에 출연해 팬덤을 확장한 김준서는 '보이즈 2 플래닛' 파이널에서 최종 8위로 알파 드라이브 원 데뷔에 성공하며 세 번째 새 출발을 앞뒀다.'김요한 그룹'으로 알려진 위아이는 7일 0시 공식 SNS를 통해 미니 8집 'Wonderland(원더랜드)'의 프로모션 플랜을 게재했다.프로모션 플랜에 따르면, 위아이는 트레일러, 트랙리스트, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등 컴백 주간에 맞춰 다채로운 티징 콘텐츠를 순차 선보인다. 특히, 'Wonder'와 'Haven' 등 두 가지 버전의 콘셉트 포토가 예고돼 기대를 더한다.미니 8집 'Wonderland'는 위아이가 지난 1월 발매한 미니 7집 'The Feelings(더 필링스)' 이후 약 9개월 만에 내놓는 새 앨범이다. 위아이는 'Wonderland'를 통해 루아이(팬덤명)를 향한 진심을 고백한다. 함께이기에 근심과 걱정이 없고, 또 함께이기에 즐겁고 행복한 마음을 원더랜드에 빗대어 표현한 것이 특징이다.위아이는 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 8집 'Wonderland'를 발매하며, 같은 날 오후 8시 서울 광진구 예스24라이브홀에서 쇼콘을 개최하고 팬들과 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr