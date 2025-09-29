'ATA' 투어스, 눈부신 비주얼[TEN포토+]

그룹 투어스(TWS/신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)가 28일 서울 마포구 난지한강공원에서 열린 글로벌 음악 축제 'ATA 페스티벌 2025'에 참석해 멋진공연을 펼치고 있다.한경미디어그룹이 주최하고 한경닷컴, 한경텐아시아가 주관하는 ATA 페스티벌(2025 Asia Top Artist Festival)은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. K팝 공연뿐 아니라 K푸드, K뷰티, K패션 등 다양한 한류 문화를 즐길 수 있는 자리가 될 전망이다.'ATA 페스티벌 2025' 첫날인 27일에는 김준수, 잔나비, 십센치, 페퍼톤스, 황가람, 박혜원, 이무진, 경서, 하이키, 세이마이네임 등이, 28일에는 김재중, 더보이즈, 투어스, 하성운, 크래비티, QWER, 피프티피프티, 82메이저, 유니스, 배드빌런, 뉴비트가 출격했다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr