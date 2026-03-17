사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 비가 결혼 후 달라진 모습을 보였다.17일 유튜브 예능 '살롱드립'에는 배우 비, 김무열, 위너 이승훈이 출연한 '싸워라 싸워라 이기는 편 우리 편!'이 공개됐다.이날 비, 김무열, 이승훈은 ENA 예능 '크레이지 투어' 촬영 뒷이야기를 전했다.현장에 도착하자마자 물에 들어가는 미션을 수행해야 했던 세 사람은 갈아입는 공간도 제대로 마련되지 않은 채 풀숲 뒤에서 급히 옷을 갈아입어야 했다고. 비는 "이게 진짜 크레이지"라고 했고, 김무열과 이승훈 역시 예상을 훨씬 웃도는 강도였다고 털어놨다.비는 과거보다 몸을 사리게 됐다고 고백했다. 이승훈은 "형은 예전에 중력의 9배를 견디고 와이어도 달고 날아다녔는데, 이번엔 갑자기 못 하겠다고 하더라"고 놀렸다. 그이에 비는 "어릴 땐 스릴을 즐겼는데 나이가 드니까 위험한 건 피하게 되더라. 가정이 생기고 나니 한국에 있는 가족들이 아른거린다. 실제로 무섭고, 안전 교육을 받아도 만에 하나를 생각하게 된다"면서 두 딸의 아빠가 된 뒤 달라진 마음가짐을 솔직하게 드러냈다.'꼰대 사냥꾼'인 이승훈은 비가 사비를 털어 맛있는 걸 많이 사줬다고 미담을 전했다. 비는 "김무열이 환전도 안 하고 왔더라. '네가 해잖아. 너 돈 많잖아. 사줘'라고 했다"고 토로해 웃음을 안겼다.이승훈은 "형한테 들었는데 해외 투어 콘서트를 갈 때마다 모든 스태프 식사를 사비로 산다고 하더라"고 말했다.비는 "제가 옛날에 댄서를 했기 때문에 그때 다짐한 게 있었다. 내가 돈을 많이 벌게 되면 다 데리고 가자고 생각했다. 그래서 식비가 많이 들긴 한다"고 밝혔다. 그러면서도 "다 같이 도시락 먹으면 저도 도시락 먹는다. 다 같이 식사하는 게 저희 팀 룰"이라고 설명했다.가족 반응에 대한 이야기도 나왔다. 장도연이 "가족들이 방송을 보면 어떤 반응일 것 같냐"고 묻자 비는 "가족들이 되게 좋아할 것 같다. 제가 나오는 건 다 좋아해 준다"고 답했다.이승훈은 "형수님들이 놀라실 것 같다. 이런 모습들이 있었나 싶을 정도"라며 비와 김무열의 색다른 모습을 예고했다. 김무열 역시 "너무 가볍게 결정한 것 같다"고 했고, 비도 "우리 둘 다 그냥 늘 보던 여행 프로그램인 줄 알았는데 막상 가보니 아니었다. 정말 고난도 프로그램"이라고 말했다.'크레이지 투어'는 ENA 대표 여행 예능 '지구마불 세계여행'의 세계관을 바탕으로 한 스핀오프 프로그램이다. 관광과 힐링보다 극한 미션과 강도 높은 경험에 초점을 맞춘 여행 예능으로, 비와 김무열, 빠니보틀, 이승훈이 출연한다.한편 비는 배우 김태희와 2017년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr