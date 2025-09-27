사진=조준원 텐아시아 기자

가수 페퍼톤스가 '아시아 탑 아티스트'에 자부심을 드러냈다.27일 서울 마포구 한강난지공원 젊음의광장에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2025'(이하 'ATA 페스티벌')'이 열렸다. 무대의 헤드라이너는 가수 겸 뮤지컬 배우 김준수다. 잔나비와 페퍼톤스가 서브 헤드라이너로 나선다. 이무진, 10CM, 박혜원, 경서, 하이키, 세이마이네임, 황가람 등도 이날 무대에 올랐다.이날 페퍼톤스(신재평, 이장원)는 시작 시간보다 조금 더 일찍 무대에 올라 관객들과 소통하는 시간을 가졌다. 이후 오프닝 무대에서 '라이더스', '몰라요', '청춘'을 연달아 불렀다. 신재평은 "등장을 멋없게 해서 충격받았을 것 같다"면서 "오랜 시간 함께한 것 같은데 아직 3곡 밖에 안 했다. 대단한 명곡들이라고 생각한다"고 말했다.이장원은 "아타 페스티벌이 처음이라 어떤 노래를 준비해야할지 고민이 많았다. 그래서 많은 사람이 알만한 곡을 준비했다"고 해 관객들의 박수를 받았다. 그러면서 이장원은 "아타 페스티벌에 참여한 것 만으로도 아시아 탑이 된 것 같다"고 너스레를 떨었다.'공원여행', 'New Hippie Generation'로 무대를 이어간 페퍼톤스는 '잘생겼다'는 관객의 함성에 "소중한 한 마디"라며 감사를 표했다. 이어 이장원은 "내년, 내후년에도 아타 페스티벌에서 만났으면 좋겠다. 내년에 아타 페스티벌에 안 나오게 된다면 우리가 아시아 탑이 아닌가 싶어서 마음이 불편할 것 같다"고 해 웃음을 자아냈다.페퍼톤스는 "마지막 곡들을 많이 준비했다"며 '행운을 빌어요'부터 'FAST', 'New Standard', 'Shine', '21세기의 어떤 날'까지 15분간 열창한 뒤 무대를 마무리했다.'ATA 페스티벌'은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. 둘째 날인 28일에는 헤드라이너 김재중이 나온다. 같은 날 더보이즈, 투어스, 크래비티, 하성운, 피프티피프티, 82메이저, QWER, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등도 공연한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr