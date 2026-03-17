사진=(주)쇼박스, 더램프(주)

사진=(주)쇼박스, 더램프(주)

영화 <살목지>가 수인과 촬영팀이 섬뜩한 공포를 마주한 순간을 생생하게 담아낸 '공포의 순간' 스틸을 공개했다. 이 작품은 2013년 배우 데뷔한 김혜윤이 데뷔 이래 처음으로 출연하는 공포 장르 영화로 알려졌다.로드뷰에 정체불명의 형체가 포착되고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가와 마주하며 벌어지는 이야기를 그린 공포 영화 <살목지>가 '공포의 순간' 스틸을 공개하며 극한의 공포를 예고했다.스틸에는 아비규환에 빠진 7인의 모습이 생생하게 담겨 있어 긴장감을 자아낸다. 먼저 짙은 안개에 둘러싸인 보트 위에 홀로 앉아 충격에 휩싸인 수인(김혜윤)과 넋이 나간 듯한 기태(이종원)의 모습은, 이들이 살목지에서 대체 무엇을 목격한 것인지 궁금증을 더한다. 물가에서 어딘가를 응시하고 있는 교식(김준한)은 적막하게 가라앉은 살목지의 스산한 분위기를 전하며 긴장감을 배가시킨다.희미한 불빛의 손전등을 들고 얼어붙은 경태(김영성)의 모습 역시 시선을 사로잡는다. 그가 어쩌다 살목지의 깊은 어둠 속으로 들어가게 된 것인지 호기심을 자극한다. 한편 공포에 질린 인물들과 달리, 금방이라도 폭발할 듯한 경준(오동민)의 표정은 예측 불가한 전개를 기대하게 만든다. 차 안에서 겁에 질린 성빈(윤재찬)과 눈물이 맺힌 세정(장다아)의 모습은 어떻게든 살목지를 벗어나려 발버둥 치는 이들의 절박한 상황을 담아내며, 과연 이들의 앞을 막아선 것이 무엇인지 궁금증을 더욱 끌어올린다.'공포의 순간' 스틸을 공개하며 설명 불가, 저항 불가, 탈출 불가의 공포로 극장가를 물들일 영화 <살목지>는 오는 2026년 4월 8일 개봉 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr