사진=텐아시아DB

사진=웨이크원

연장 여부 논의 중이라고 알려진 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 미국 빌보드 차트에 2주 연속 차트인하며 '글로벌 톱티어' 면모를 재차 증명했다.23일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(9월 27일 자)에 따르면, 제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'로 6개 차트에 이름을 올렸다.제로베이스원은 지난주 '빌보드 200'에서 자체 최고 순위인 23위에 오르며 또 한 차례 5세대 K-팝 그룹 중 가장 높은 순위를 갈아치운 바 있다. 제로베이스원은 세계 음악 시장 중 하나로 손꼽히는 미국에서 다시금 K-팝 새 역사를 작성하며 글로벌 영향력을 실감케 했다.맹렬한 기세에 힘입어 제로베이스원은 이번 주에도 '네버 세이 네버'를 통해 '이머징 아티스트' 4위, '월드 앨범' 4위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 11위, '톱 앨범 세일즈' 12위, '인디펜던트 앨범' 37위, '아티스트 100' 79위를 차지하며 총 6개 차트에 2주 연속 진입하는 쾌거를 이뤘다.'네버 세이 네버'는 평범한 현실 속에서도 특별한 무언가를 꿈꾸는 이들에게 포기하지 않는다면 '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 강렬한 응원의 메시지를 전하는 앨범이다. 제로베이스원은 컴백과 동시에 국내외 주요 차트에서 불가능의 기록을 쏟아내며 '글로벌 톱티어'로서의 전방위적인 활약을 보인다. '6연속 밀리언셀러'로 자리매김한 제로베이스원은 타이틀곡 '아이코닉(ICONIK)'으로 음악방송 6관왕을 기록하며 그랜드슬램을 달성, 연일 아이코닉한 성장 서사를 써 내려가고 있다.제로베이스원은 10월 3~5일 3일간 서울 송파구 KSPO DOME에서 월드투어 '2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW''(이하 'HERE&NOW')를 개최한다. 'HERE&NOW'의 서울 공연은 팬클럽 선 예매만으로 3회차 공연이 전석 매진된 가운데, 팬들의 성원에 보답하기 위해 시야제한석까지 추가 오픈해 제로베이스원을 향한 전 세계적 높은 관심을 입증했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr