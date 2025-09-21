사진 = 임지연 인스타그램

사진 = 임지연 인스타그램

사진 = 임지연 인스타그램

사진 = 임지연 인스타그램

임지연이 멋짐과 예쁨이 공존하는 사진을 공개했다.배우 임지연은 자신의 인스타그램에 "부일영화상"이라는 멘트와 사진을 남겼다.사진에서 임지연은 어깨가 드러나는 브이넥 민소매 블랙 수트에 자연스럽게 풀어내린 블랙 헤어 미니멀한 이어링으로 도회적이고 우아한 분위기를 연출했다.정면과 측면, 팔짱 낀 포즈 등 다양한 각도로 차가우면서도 세련된 인상을 남긴다. 빛이 은은하게 스며드는 배경 앞에서 당당하게 포즈를 취한 모습이 배우의 아우라를 강조한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "멋쁨 대박" "제가 가장 좋아하는 여배우예요" "여신 미모세요"라는 댓글을 남겼다.한편 임지연은 1990년생으로 35세다. 임지연은 tvN 새 드라마 '얄미운 사랑'에 출연한다. '얄미운 사랑'은 멜로 장인이 되고 싶은 형사 전문 배우 임현준(이정재 분)과 정치부에서 모종의 사건을 겪고 연예부로 발령받은 기자 위정숙(임지연 분)의 로맨스다. 또 임지연은 넷플릭스 드라마 '더 글로리'에서 함께 열연한 1995년생인 이도현과 공개 열애 중이다. 두 사람은 5살 연상연하 커플로 화제를 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr