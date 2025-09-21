사진 =하지원 인스타그램

하지원이 압도적 미모를 뽐냈다.하지원은 인스타그램에 자신의 사진을 공개했다.사진에서 하지원은 원목 한옥 인테리어가 돋보이는 전시장과 전통 거울 앞, 그리고 전시품 앞에 서거나 앉아 고혹적인 포즈를 취하고 있다. 블랙 오프숄더 드레스와 볼드한 네크리스, 우아하게 올린 헤어스타일이 어우러져 클래식한 아름다움을 자랑한다. 사진에서 하지원은 대형 조각상 이미지가 인상적인 공간 옆에서 우아한 워킹을 선보였다.이어진 사진에서는 고풍스러운 전통가구 앞에서 정적인 매력을 드러냈다. 다른 사진에서는 전시장을 감상하며 뒷모습마저 완벽한 자태를 연출했다. 조명과 공간, 의상 모두가 하나의 명장면을 그려내는 모습이다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "언니는 진짜 너무 너무 예뻐요" "화이팅" "정말 영화 속 한 장면 같아요" "회화 같은 아름다움"이라는 댓글을 남겼다.한편 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연한 김대호는 하지원이 이상형이라고 밝힌 바 있다. 하지원은 1978년생으로 47세다. 당시 김대호는 "너무나 미인이시고 성격도 정말 좋으시고 가지고 있는 이상도 발전적이고 멋지다"며 "내가 더 좋아할 수도 있겠다"고 하며 호감을 적극적으로 드러냈다. 이때 홍진경이 "하지원 씨가 사귀자고 하면 사귈 수 있냐"고 묻자 김대호는 "당연하다"고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr