사진 = 방민아 인스타그램

걸스데이 방민아가 에메랄드 드레스로 요정 같은 비주얼을 완성해 부산의 가을 분위기를 단숨에 장악했다.방민아는 인스타그램에 "2025 BIFF 영화 ‘관찰자의 일지’ 많관부 우리 어제 컨셉은 오설록 "라는 멘트와 사진을 남겼다.사진 속 방민아는 잔잔한 펄이 번지는 내추럴 메이크업과 하프 포니테일에 블랙 리본을 더해 소녀미를 살렸다. 거울 앞에서는 비즈 자수와 입체 오브제가 촘촘히 놓인 올리브 톤의 스트랩리스 드레스를 통해 쇄골과 어깨선을 우아하게 드러냈고 또 다른 컷에서는 풍성한 튤 스커트가 바닥에 물결치며 여신미모를 극대화했다. 바닥에 앉아 살짝 미소 짓는 장면에선 드레스 곳곳의 금사 디테일이 조명을 받아 반짝이며 고급스러운 분위기를 완성했다.팬들은 "진짜 언니 나 요정이 온 줄 알았잖아" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "숲의 요정 그 자체" "역대급 헤메코 미쳐따리"라고 반응했다.방민아는 영화 ‘관찰자의 일지’로 부산국제영화제 일정을 소화하며 레드카펫과 인터뷰, 무대 인사 등 공식 프로모션을 이어갈 예정이다.한편 1993년생인 민아는 10살 연상 배우 온주완과 결혼을 앞두고 있다. 민아의 소속사 SM C&C는 공식입장을 통해 "두 사람이 오랜 인연에서 연인으로 사랑을 키워왔다"며 "결혼식은 양가 친인척들이 모인 자리에서 조용하게 진행될 예정"이라고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr