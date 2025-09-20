'범죄도시5' 촬영 전부터 뜨겁다…내년 촬영 돌입, ACFM서 해외 선판매 기대

‘범죄도시‘ 시리즈 투자·배급사 (주)에이비오엔터테인먼트의 차기 라인업 ’피그 빌리지‘와 ‘범죄도시5‘가 국내는 물론 해외에서도 뜨거운 관심을 모으고 있다.’피그 빌리지‘와 ’범죄도시5‘가 20일 개막하는 아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM)을 통해 글로벌 선판매에 본격 나선다. 올해 20회를 맞은 ACFM은 전 세계 52개국 1천여 개 기업 관계자 2700여 명이 등록하는 아시아 최대 규모 콘텐츠 비즈니스 플랫폼이다. (주)에이비오엔터테인먼트 역시 해외 세일즈사 케이무비엔터테인먼트와 함께 주요 라인업을 선보이며 기대감을 높이고 있다. ACFM은 20일부터 23일까지 열린다.‘피그 빌리지’는 미국과 멕시코의 국경을 배경으로 한 독창적인 이야기로, ’범죄도시‘ 시리즈의 주역인 배우 마동석이 제작과 주연을 맡고 ’범죄도시2’와 ‘범죄도시3‘의 연출을 맡았던 이상용 감독이 메가폰을 잡았다. 여기에 ’가디언즈 오브 갤럭시’ 시리즈의 마이클 루커, 넷플릭스 시리즈 ‘심장이 뛰는’의 콜린 우델, 떠오르는 신예 리제트 올리베라, 알리 안 등의 할리우드 배우들이 대거 출연해 글로벌 경쟁력을 강화했다. 특히 100% 대한민국에서 제작한 할리우드 영화라는 점에서 해외 바이어들의 이목을 집중시킬 것으로 기대를 모은다.‘범죄도시’ 시리즈의 후속작 ‘범죄도시5’의 선판매 소식도 화제다. 이미 스크린데일리 등 해외 유수 매체를 통해 일찌감치 소식이 전해지며 명실상부 대한민국 대표 액션 프랜차이즈다운 화제성과 영향력을 입증한 바 있다. ’범죄도시‘ 시리즈는 누적관객수 4000만 명을 돌파하고, 3년 연속 천만 영화에 등극하는 등 한국에서 가장 사랑 받는 시리즈 영화로 자리매김했다. ’범죄도시4‘가 북미를 비롯해 164개국에 선판매 되어 큰 관심을 모았던 바, ’범죄도시5‘의 선판매 역시 기대를 모으고 있다. ‘범죄도시5’는 2027년 개봉을 목표로 내년 촬영에 돌입할 예정이다.한편, (주)에이비오엔터테인먼트는 ‘범죄도시’ 시리즈를 비롯해 ‘유체이탈자’(2021), ‘범죄도시2‘(2022), ’범죄도시3‘(2023), ’범죄도시4‘(2024) 등 연이어 흥행작을 선보이며 한국의 신흥 투자·배급사로 자리잡았다. 2020년 설립 이후 ’범죄도시1‘(2017), ’악인전‘(2019) 등 주요 흥행작의 IP를 확보하고, 현재는 투자·배급을 넘어 기획·제작까지 사업 영역을 확장하고 있다. 특히 한국을 너머 글로벌 시장에서 사랑받는 배우 마동석의 대표작을 함께하며 업계의 주목을 받고 있다. 이번 ACFM을 통해 공개되는 차기 라인업 역시 글로벌 스타 마동석과 함께하며 그 영향력을 미리 볼 수 있을 것으로 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr