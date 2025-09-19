기안84, 과거 심각한 건강 상태 고백 "거의 알코올 의존증…힘들면서 반복" ('션과함께')

사진=유튜브 채널 '션과 함께'

방송인 기안84가 심각한 음주 습관을 털어놨다.지난 18일 가수 션의 유튜브 채널 '션과 함께'에는 '러닝 전후로 삶이 달라진 우리 기안84'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 기안84는 션과 함께 달리기를 하며 삶의 변화를 언급했다. 그는 "원래 60점 정도였는데 지금은 80점쯤 된다"고 답했다.기안84는 "몸 아픈 게 사라지고 술을 줄이니까 아침마다 힘들었던 게 없어졌다"며 "거의 의존증이었다. 술을 안 마시면 잠을 못 잤다. 하루에 위스키 반 병, 이틀이면 한 병, 일주일이면 세 병 넘게 마셨다"고 밝혔다. 그러면서 "달리기 거리가 늘수록 술이 줄더라"고 말했다.션이 "계속 달리면 금주도 가능하지 않겠냐"고 묻자 기안84는 "궁금하다. 술을 아예 안 마셔도 살 수 있을까 싶다"며 "운동 끝까지 하는 것처럼 술도 만취해야 만족이 됐다. 힘들다고 하면서도 다음날 또 반복했다"고 전했다.그러면서 기안84는 러닝 이후 체중이 7kg 줄었다며 달리기가 생활에 큰 변화를 줬다고 강조했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr