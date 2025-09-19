82메이저 / 사진=텐아시아 DB

/사진 = 그레이트엠

82메이저가 데뷔 첫 공식 응원봉을 선보인다.그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 오는 20일 오후 6시 서울 광운대학교 동해문화예술관에서 열리는 첫 번째 팬미팅 '82DE WORLD'(에티튜드 월드)에서 공식 응원봉 실물을 처음 공개하고 현장 판매를 시작한다.새롭게 공개된 응원봉은 '호랑이' 캐릭터를 형상화해 눈길을 끈다. 82메이저의 '숨길 수 없는 흥과 언제 어디서 튀어나올지 모르는 매력을 담은 호랑이'라는 콘셉트의 공식 캐릭터다. 응원봉 중앙에는 '82' 로고가 새겨져 있다. 데뷔 후 처음 선보이는 공식 응원봉인 만큼 팬들에게는 특별한 의미를 더할 것으로 보인다.82메이저는 이번 팬미팅에서 응원봉과 함께 다채로운 무대와 코너를 선보인다. '우리만의 이야기로 가득 채워갈 행복의 공간'이라는 팬미팅 소개 문구처럼 팬들과 함께 소중한 추억을 만들 예정이다.2023년 데뷔한 82메이저는 그동안 단독 콘서트와 북미 투어, 페스티벌 등 국내외 무대를 종횡무진하며 '공연형 아이돌'의 진가를 보여줬다. 최근에는 한일 국교 정상화 60주년 기념으로 일본 나고야에서 열린 'EveryOne Fes 2025'에 K팝 대표로 참석하며 아시아 시장에서 입지를 다졌다. 이 기세를 바탕으로 일본 대형 매니지먼트사인 호리프로 인터내셔널, 일본 최대 규모의 티켓 서비스 이플러스와 전속 계약을 체결하는 등 활동 영역을 확장했다.한편 82메이저는 10월 컴백을 목표로 앨범 준비에 박차를 가하고 있다. 이에 앞서 82메이저는 오는 28일 난지한강공원에서 열리는 글로벌 음악 축제 'ATA 페스티벌 2025'에 출연하며 큰 기대를 받고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr